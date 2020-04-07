Шойгу оценил готовность российской армии к борьбе с COVID-19

Сергей Шойгу – глава Минобороны РФ – оценил готовность российской армии к борьбе с COVID-19. По его словам, вооруженные силы РФ в ходе внезапной проверки показали готовность к тому, чтобы не дать распространиться эпидемии коронавируса по стране, передаёт РИА Новости.

При этом он пояснил, что внезапная проверка была проведена ещё 28 марта. Как отметил Шойгу, в ходе этой проверки, повышалась готовность органов военного управления, соединений, в/ч и медицинских организаций к локализации возможных ЧС, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения COVID-19.

«Все они успешно справились с поставленными задачами», – резюмировал министр обороны России.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением вирусной инфекции, за минувшие стуки в 43 регионах России выявлено 1154 случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся достигло 7 497 человек в 81 регионе страны. За время эпидемии от нового типа коронавируса в РФ умерло 58 человек, выздоровели 494.

Онлайн карту коронавируса и его распространения смотрите здесь

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки вывили в Москве – 697. Далее следуют Санкт-Петербург (69), Московская область (67), Брянская область (32) и Калининградская область (29). Накануне в нашей стране было зафиксировано 954 новых случаев заражения COVID-19.

Коронавирус в России

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.



В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».