Скворцова предположила, когда Россия выйдет на пик эпидемии коронавируса

Вероника Скворцова – глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) – предположила, когда Россия выйдет на пик эпидемии коронавируса COVID-19.

По её словам, это может произойти через 10-14 дней, после чего рост числа заболевших пойдёт на спад. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24», выдержи из которого публикует РИА Новости.

«Если мы будем так же рационально себя вести, если мы при этом будем увеличивать объёмы тестирования, скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией», – полагает Скворцова

При этом она подчеркнула, что снижение заболеваемости COVID-19 займёт столько же времени, сколько и рост.

«Пока эпидемиологический процесс в нашей стране развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно», – резюмировала она, добавив, что Россия опиралась на опыт других стран и предприняла широкомасштабные, беспрецедентные меры, включая самоизоляцию граждан.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением вирусной инфекции, за минувшие стуки в 43 регионах России выявлено 1154 случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся достигло 7 497 человек в 81 регионе страны. За время эпидемии от нового типа коронавируса в РФ умерло 58 человек, выздоровели 494.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки вывили в Москве – 697. Далее следуют Санкт-Петербург (69), Московская область (67), Брянская область (32) и Калининградская область (29). Накануне в нашей стране было зафиксировано 954 новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».