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Специалист рассказал, как передается коронавирус бессимптомными носителями

Москва, 07.04.2020

Как рассказал директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, бессимптомные носители коронавирусной инфекции передают вирус здоровым людям без всяких клинических проявлений.

«Бессимптомные носители обеспечивают передачу без клинических проявлений», - рассказал Кутырев.

Он уточнил, что данная особенность вируса накладывает на сложившуюся ситуации свой отпечаток. Высказывание прозвучало в ходе совещания с российским президентом по ситуации с эпидемией коронавируса в стране, которое транслирует телеканал «Россия-24».

В ходе совещания президент также попросил специалистов оценить возможность сокращения нерабочих дней, которые по первоначальному плану должны продлиться до 30 апреля.

Напомним, в конце 2019 года стало известно о вспышке новой коронавирусной инфекции в китайском мегаполисе Ухань. Вирус быстро распространился по миру, самая тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась в Италии, США и Испании.

Коронавирус в России

В России наибольшее число заболевших выявлено в Москве, на втором месте по инфицированным находятся Московская область и Санкт-Петербург. По прогнозам специалистов, эпидемия пойдет на спад в теплое время года, то есть ближе к лету.

Онлайн карта распространения коронавируса в мире здесь

В настоящее время Турция объявила об успешном тестировании вакцины против коронавируса, а Россия о клинических испытания лекарства от данной инфекции.

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