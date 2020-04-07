Как рассказал директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, бессимптомные носители коронавирусной инфекции передают вирус здоровым людям без всяких клинических проявлений.

«Бессимптомные носители обеспечивают передачу без клинических проявлений», - рассказал Кутырев.

Он уточнил, что данная особенность вируса накладывает на сложившуюся ситуации свой отпечаток. Высказывание прозвучало в ходе совещания с российским президентом по ситуации с эпидемией коронавируса в стране, которое транслирует телеканал «Россия-24».

В ходе совещания президент также попросил специалистов оценить возможность сокращения нерабочих дней, которые по первоначальному плану должны продлиться до 30 апреля.

Напомним, в конце 2019 года стало известно о вспышке новой коронавирусной инфекции в китайском мегаполисе Ухань. Вирус быстро распространился по миру, самая тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась в Италии, США и Испании.

Коронавирус в России

В России наибольшее число заболевших выявлено в Москве, на втором месте по инфицированным находятся Московская область и Санкт-Петербург. По прогнозам специалистов, эпидемия пойдет на спад в теплое время года, то есть ближе к лету.

Онлайн карта распространения коронавируса в мире здесь

В настоящее время Турция объявила об успешном тестировании вакцины против коронавируса, а Россия о клинических испытания лекарства от данной инфекции.