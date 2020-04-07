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США готовятся к пику смертоносной эпидемии

Москва, 07.04.2020
От коронавируса в Штатах умерли уже более 10 тысяч человек. Но худшее – еще впереди. С чем американцы подошли к пику эпидемии
#Коронавирус
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  • США готовятся к пику смертоносной эпидемии

Фото из открытых источников

В США количество заболевших COVID-19 составило 340 тысяч (каждый четвертый подтвержденный случай заражения в мире), а количество погибших превысило 10 тысяч человек.

По заявлению властей в США проведено 1,79 млн. тестов на коронавирус.

С картой распространения коронавируса можно ознакомиться здесь https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Но Белый дом утверждает, что худшее ещё впереди - пик заболеваемости власти ожидают лишь через неделю. «Вероятнее всего это будет самая тяжелая неделя. К сожалению, будет очень много смертей, но меньше, если бы мы ничего не предприняли. Мы подходим к моменту, когда это будут действительно очень плохие цифры», - заявил президент США Дональд Трамп накануне на брифинге в Белом доме. При этом Трамп отказался вводить карантин на национальном уровне, делегировав это право губернаторам штатов.

Введение общенациональных жестких карантинных мер, возможно, замедлило бы распространение вируса по стране, но окончательно парализовало бы американскую экономику. Дональду Трампу менее всего хочется подойти к президентским выборам в ноябре этого года с рекордным экономическим спадом. Ранее американский президент планировал отменить все карантинные меры к 12 апреля, а сегодня затрудняется с ответом на вопрос, удастся ли это сделать 30 апреля.

Кроме того, президент США допустил введение санкций против Индии, которая запретила экспорт противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Ранее Трамп заявлял о его возможном положительном эффекте в борьбе с коронавирусом и намеревался импортировать его в США.

«Как вы знаете, в прошлую субботу Управление по контролю качества продуктов и лекарств США выдало экстренное разрешение на использование гидроксихлорохина… Мы будем распространять его через Национальный стратегический запас для лечения определенных пациентов, и у нас есть 29 миллионов доз. Мы также получаем его из разных стран. Я позвонил премьер-министру Индии Моди этим утром. Они производят большое количество гидроксихлорохина. Я сказал, что был бы признателен, если бы они продали количество, которые мы запросили и они серьезно рассматривают наше предложение», - сказал Трамп на брифинге.

На штат Нью-Йорк приходится белее трети зараженных в стране - 130 тысяч и почти половина от умерших - 4,7 тысяч человек. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что при сохранении темпов роста заболеваемости городу хватит аппаратов искусственной вентиляции легких лишь на ближайшие 72 часа. Федеральные власти утверждают, что дефицита аппаратов ИВЛ нет, а некоторые штаты просят их «про запас». «У нас есть один штат, который запросил 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Им не нужно так много, и теперь они это признают. Мы предоставим им столько, сколько сможем», - сказал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что в Нью-Йорк было направлено 3 тыс военных медиков для борьбы с коронавирусом. При этом многие медработники Нью-Йорка жалуются на отсутствие или недостаток средств индивидуальной защиты и сами опасаются стать распространителями вируса. Рост заболеваемости в городе Нью-Йорк заставил власти изменить первоначальные планы по использованию госпитального судна ВМС США Comfort для обычных пациентов и начать размещать на нём больных COVID-19.

Относительно хорошей новостью для Нью-Йорка стали сообщения о прекращении стремительного роста количества заболевших и выходе графика инфицированных на плато. Это даёт надежду на то, что достигнут пик заболеваемости в городе, и через время эпидемия пойдет на спад.

Кроме штата Нью-Йорк сложная ситуация с заболеваемостью сложилась в Нью-Джерси, многие жители которого работают в городе Нью-Йорк, Коннектикуте, Калифорнии, Новом Орлеане и Детройте. Наученные печальным опытом Нью-Йорка эти штаты имеют возможность заранее подготовится к пику заболеваемости и пройти его с меньшими потерями.

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