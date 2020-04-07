Трамп разрешил компаниям США использовать ресурсы Луны

Американский президент Дональд Трамп разрешил компаниям США вести разработку полезных ископаемых на Луне, а также на других небесных телах, передает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Белого дома. Соответствующий указ был подписан 6 апреля.

По словам Трампа, политика США должна способствовать стимулированию международной поддержки «добычи и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц».

В документе говорится, что космическое пространство не является всеобщим достоянием человечества, в этой связи на него будут распространяться права частной собственности.

«Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», - говорится в документе.

В документе также говорится, что Вашингтон отказывается признавать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было принято резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. В этой связи США будут противодействовать любым попыткам брать за основу данное соглашение при рассмотрении международных норм в отношении космического пространства.

В России отрицательно отнеслись к данной инициативе США, заместитель главы «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал данный указ попыткой экспроприации космического пространства.

Он отметили, что «агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество».