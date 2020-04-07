В МЧС рассказали, как победить стресс во время самоизоляции. Как отмечают представители ведомства, длительное пребывание в режиме самоизоляция из-за угрозы распространения COVID-19, может осложнить психическое состояние человека.

Чтобы справится с этим в МЧС советуют чаще менять род занятий, а также отказаться от постоянного просмотра новостей, так как они могут вызвать негативные эмоции, передаёт РИА Новости.

Спасатели подчеркнули, что самоизоляция – это великолепная возможность заняться делами, которые ранее приходилось откладывать в долгий ящик. В частности, это может быть чтение книг, изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментов.

При этом в МЧС советует в период самоизоляции и карантина не злоупотреблять фильмами и книгами на тему эпидемий. Очень полезным может стать общение по телефону и видеосвязи родными, близкими и друзьями. Если же депрессия всё-таки накроет человека, то необходимо срочно обратиться к онлайн-психологу.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением вирусной инфекции, за минувшие стуки в 43 регионах России выявлено 1154 случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся достигло 7 497 человек в 81 регионе страны. За время эпидемии от нового типа коронавируса умерло 58 человек, выздоровели 494.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки вывили в Москве – 697. Далее следуют Санкт-Петербург (69), Московская область (67), Брянская область (32) и Калининградская область (29).

Накануне в РФ зафиксировано было зафиксировано 954 новых случаев заражения COVID-19.

Онлайн карта распространения коронавируса здесь: www.arcgis.com

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.



Коронавирус в Москве

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».