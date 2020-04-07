В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России стартовали клинические исследования препаратов от коронавируса, сообщает 7 апреля пресс-служба медико-биологического агентства (ФМБА). Речь в частности идет о препаратах, которые планируют применять для лечения пациентов с COVID-19.

«Клинические испытания начались для препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир». Тесты будут проводить в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна», - говорится в сообщении.

Как сообщается, в испытаниях смогут участвовать пациенты с подтвержденным коронавирусом, которые добровольно согласились на эксперимент, дав письменное согласие.

Ранее в агентстве сообщили, что есть надежда на противомалярийный препарат «Мефлохин», который должен помочь пережить пик заболеваемости и эффективно контролировать ее в дальнейшем.

При этом доктор биологических наук Анча Баранова уверена, что данный препарат не является гарантированным средством исцеления, а лишь увеличивает шансы на выздоровление и дает «два-три дополнительных дня для борьбы с инфекцией». Это время в некоторых случаях становится решающим в победе над вирусом, добавила Баранова.

По данным ВОЗ на 7 апреля коронавирусом заразились в мире более 1,3 миллиона человек, большинство поправилось. За истекшие сутки в России выявлено 1154 случая заражения коронавирусом, передает Regnum, ссылаясь на данные оперштаба по борьбе с распространением вирусной инфекцией.

Онлайн карта распространения коронавируса здесь: https://www.arcgis.com/