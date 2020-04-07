Александр Пономаренко – совладелец и председатель совета директоров АО «Международный аэропорта «Шереметьево» (МАШ) – спрогнозировал сроки возобновления международных рейсов.

По его мнению, существуют два сценария. Согласно первому из них, международные рейсы возобновляться с июля, в полное восстановление пассажиропотока уже произойдёт до конца этого года.

«Второй сценарий более сложный. Он предполагает восстановление пассажиропотока до уровня 2019 года не ранее чем в середине 2021 года. Но это только предварительные варианты развития событий, но уже сейчас понятно, что при втором сценарии нам будет очень нелегко», – заявил Пономаренко в интервью журналу Forbes, выдержки из которого публикует агентство «Интерфакс»

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением вирусной инфекции, за минувшие стуки в 43 регионах России выявлено 1154 случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся достигло 7 497 человек в 81 регионе страны. За время эпидемии от нового типа коронавируса в РФ умерло 58 человек, выздоровели 494.

Онлайн карту распространения коронавируса можно посмотреть здесь

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки вывили в Москве – 697. Далее следуют Санкт-Петербург (69), Московская область (67), Брянская область (32) и Калининградская область (29). Накануне в нашей стране было зафиксировано 954 новых случаев заражения COVID-19.

Коронавирус в России, последние новости

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».