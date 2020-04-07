В Испании супружеская пара, которая прожила вместе 65 лет, выписана из мадридской клиники после успешного лечения от коронавируса, передает País.

Хосе Прието Серрудо и Гвадалупе Матас Эрнандес по 88 лет, они вступили в брак в 1955 году, у супругов семь дочерей.

Позже они рассказал, что им пришлось пережить.

8 марта, когда семья готовилась отмечать радостное событие – юбилей свадьбы родителей, глава семейства почувствовал себя плохо. Накануне у него наблюдался сильный кашель, с которым он обратился к докторам. Ему были выписаны антибиотики, а также домашний режим.

В день торжества у Хосе поднялась температура, у пожилого человека также разболелась голова.

Врачи скорой помощи отвезли его в мадридскую больницу, в которой ему был проведен тест на коронавирус, показавший положительную реакцию. Через несколько дней аналогичные симптомы появились у супруги Хосе. Она попала в туже больницу, где им разрешили, вопреки правилам, быть в одной палате.

Все сложные дни пожилая пара поддерживала друг друга, и когда Гвадалупе поправилась, и ей предложили отправиться домой, она отказалась, заявив, что не уйдет без мужа. Мужчина шел на поправку гораздо медленней, и все это время его супруга поддерживала его, находясь в палате.

30 марта супруги, наконец, смогли покинуть больницу и вернуться к себе домой.

Врачи заявляют, что это замечательный случай выздоровления от коронавируса, дающий положительные эмоции, поскольку смертность от коронавируса в Испании женщин старше 80 лет составляет почти 60% от общего числа летальных исходов, мужчин – 49%.



Коронавирус в Испании, последние данные и карта распространения коронавируса здесь: www.arcgis.com