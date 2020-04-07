За истекшие сутки в России выявлено 1154 случая заражения коронавирусом, передает Regnum, ссылаясь на данные оперштаба по борьбе с распространением вирусной инфекцией. Данные подтвердили российские специалисты.

«За сутки выявлено 1154 новых случая в 43 регионах России», - говорится в сообщении.



Онлайн карта распространения коронавируса опубликована здесь: https://www.arcgis.com

Таким образом, общее число заразившихся достигло 7497 человек. Уточняется, что инфекция выявлена в 81 регионе. В общей сложности успешно перебороли болезнь 494 человека, безвозвратные потери составляют 58 пациентов. Накануне, в России было зафиксировано более 900 случаев выявления коронавируса.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем рассказал в своем послании российский президент Владимир Путин. По его словам, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, которые действуют в Москве из-за распространения инфекции. Москвичам разрешили покидать дома только в случаях, которые указаны в распоряжении мэра Москвы. Позже Собянин отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».