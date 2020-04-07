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Желающих покинуть США россиян оказалось недостаточно для заполнения одного рейса

Москва, 07.04.2020

По сообщению посла РФ в США Анатолия Антонова, числа заявок от россиян оказалось недостаточным для совершения даже одного рейса на вылет из США в связи коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс». 

«Важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала "Госуслуги"», - рассказал дипломат. Он добавил, что пока это сделали очень немногие, чего «явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета».

Антонов подчеркнул, что сегодня важно понять, сколько «в действительности россиян планируют вернуться домой». Он обратился с настоятельной просьбой к гражданам РФ пройти необходимую процедуру, что является обязательным условием возвращения на родину. Также россияне, желающие вернуться в страну, должны предъявить билеты или приобрести их.

Ранее о намерениях возобновить вывозные рейсы из-за рубежа сообщила межведомственная рабочая группа при Росавиации.  Приостановка  международных авиарейсов произошла с 4 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией.  В МИД РФ сообщили, что «будет организовано формирование графика вывоза россиян на территорию РФ в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки».

В ведомстве сообщили, что всем желающим вернуться домой, необходимо заполнить электронную форму «Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом» на портале Госуслуг.

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