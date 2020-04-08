51% российских граждан не смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за правительственных лимитов на данную опцию, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро.

По оценке организации, которая входит в тройку крупнейших в России бюро кредитных историй (БКИ) и обладает данными Сбербанка, рассчитывать на кредитные каникулы могут только 49% российских семей, выплачивающих ипотеку. Это примерно 2,5 млн кредитов.

Также данным правом могут воспользоваться 45% владельцев автокредитов, что составляет около 700 тыс. займов.

Помимо этого около 72% заемщиков, которые выплачивают потребительский кредиты, что составляет 32 млн шт, также имеют право на каникулы. Более 90% владельцев кредитных карт (более 45 млн шт.) смогут расчитывать на отсрочку, сообщает издание.

Газета приводит в пример собственный расчет, что в случае, если сумма задолженности в среднем составит 10% от предельного размера лимита, который установило правительство, то можно ожидать обращений за «каникулами» на общую сумму более 1,5 трлн рублей.

Об установлении лимитов на получение кредитных каникул правительство заявило 3 апреля. Уточняется, что максимальный размер кредитов, по которым можно воспользоваться правом на «каникулы», составляет 1,5 млн рублей для ипотеки, 600 тыс. руб. для автокредитов, 250 тыс. руб. для потребкредитов для физлиц и 100 тыс. руб. для владельцев кредитных карт.