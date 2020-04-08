В период распространения в РФ коронавируса COVID-19 и введения карантина и режима самоизоляции работа курьером стала одной из самых популярных в стране.

При этом максимальная зарплата в этой сфере сейчас достигает 150 тыс. руб. передаёт РИА Новости. По данным агентства, которое ссылается на экспертов в сервисах по поиску работы и подбору персонала, в марте работа курьера вошла в топ-10 самых популярных. Причём, как среди работодателей, так среди тех, кто находится в поиске работы.

Так, согласно сервису «Работа.ру», к концу первого весеннего месяца количество открытых вакансий курьеров по сравнению с февралём увеличилось сразу на 20% а количество откликов на эту вакансию среди соискателей – почти на 30%.

Средняя ежемесячная зарплата курьеров сейчас составляет от 34 500 руб. до 63 500 руб. Максимальная «вилка» зарплата увеличилась с 95 000 – 140 000 руб. до 110 000−150 000 руб.

В свою очередь в крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter рассказали, что средняя зарплата курьеров в марте в Москве держалась на уровне 35 000 руб. и 30 000 руб. в целом по стране.

Между тем в пресс-службе сервиса Worki утверждают, что средняя ежемесячная зарплата курьеров выросла почти на 5% - до 42 600 руб.

За истекшие сутки в 56 регионах России выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. По-прежнему лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 660 заболевших. На втором месте Подмосковье (+95 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+34), Ленинградская область (+32) и Марий Эл (+27).

Онлайн карту распространения коронавируса в России можно посмотреть здесь

В общей сложности в России на данный период зарегистрировано 8 672 случаев заболевания, из которых Москве зафиксировано 5 841 случай.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».