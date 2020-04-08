Европейскую солидарность приберегли для другого случая

Европейское единство вновь поставлено под вопрос – даже глубокий кризис и эпидемия коронавируса COVID-19 не заставили министров финансов европейских стран объединиться. Европейские министры засиделись допоздна на встрече, проходившей в режиме онлайновской конференции, но так и не смогли договориться об общей стратегии ЕС в борьбе с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.

Как и следовало ожидать, непреодолимыми оказались разногласия между двумя группами стран, возглавляемыми Италией и Нидерландами. Несмотря на то, что видеоконференция продлилась 16 часов, министрам финансов Еврогруппы, то есть стран, входящих в зону единой европейской валюты, так и не удалось сблизить позиции по условиям выдачи кредитов из фонда помощи еврозоны и уже не первый раз по вопросу так называемых «коронабондов», выпущенных всеми членами еврозоны облигаций для восстановления экономик после окончания эпидемии.

Пресс-конференция, запланированная на утро среды, отменена. Переговоры продолжатся в среду, 8 апреля. Министры финансов должны представить главам правительств членов еврозоны согласованный пакет документов для подписания на саммите.

«Мы подошли близко к завершению сделки,- написал во вторник ночью в Twitter президент Еврогруппы Марио Сентено,- но соглашение еще не готово в окончательном виде. Я отложил заседание, чтобы возобновить его завтра (8 апреля). Цель остается прежней: создание надежной системы безопасности от последствий эпидемии COVID-19».

Если общая стратегия не будет принята, страны с большими долгами типа Италии и Испании будут вынуждены для предотвращения массовых банкротств и высокой безработицы идти за заимствованиями на финансовые рынки, что вполне может привести и к долговому кризису. Между тем власти во всех странах уже приняли программы помощи экономике и бизнесу стоимостью сотни миллиардов евро.

Еврокомиссия предложила несколько мер для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса. Первая – создание специального фонда для рынка труда объемом в 100 млрд евро. Эти деньги пойдут на поддержку компаний, которые не будут увольнять своих работников.

Вторая мера – 200-миллиардный фонд, созданный Европейским инвестиционным банком (EIB), из которого будут выдаваться дешевые кредиты европейским компаниям, испытывающим нужду в деньгах.

Третья – фонд помощи еврозоны или Европейский стабилизационный механизм (ESM), из которого правительства стран членов еврозоны смогут брать на определенных условиях кредиты.

Для того, чтобы предоставить пакет согласованных документов европейским лидерам, необходимо согласие всех членов Еврогруппы, но пока добиться его не удалось.

Италия хочет максимально облегчить условия получения кредитов из ESM. Однако Нидерланды, поддерживаемые Австрией и Финляндией, с таким подходом не согласны.

Голландцы настаивают на том, чтобы полученные из ESM деньги использовались исключительно на поддержку здравоохранения и экономик. Кроме этого, для открытия кредитных линий Гаага требует от заемщиков доказательств здорового состояния их финансовых систем. Причем, в долгосрочной перспективе.

Уже не первый раз непреодолимым разногласием становятся коронабонды. Итальянский министр финансов Роберто Гуальтиери настаивает на том, чтобы пункт о выпуске общего долга еврозоны был включен в окончательный документ Еврогруппы, который уйдет европейским лидерам. Но против этого возражают уже не только голландцы, но и присоединившиеся к ним немцы.

«Нидерланды были против евробондов раньше, они против них сейчас и будут против и дальше, потому что вместо уменьшения рисков в Европе они (евробонды) их увеличивают,- написал в Twitter министр финансов королевства Вопке Хекстра.- Нидерланды поступят не только глупо, но и нелогично, если гарантируют долги, сделанные другими. Большинство членов еврозоны поддерживают эту позицию».

Франция попыталась охладить страсти, предложив создать временный фонд, который сможет выпускать долг и выдавать кредиты членам еврозоны, но и это предложение вызывает возражения богатых стран. Не исключено, что в жаркие споры финансистов придется вмешиваться европейским лидерам, которые проведут экстренный саммит ЕС 10 апреля.