В ответ на высказывания Минобороны РФ о «русофобских фейках» в итальянских СМИ, газета La Stampa потребовала, чтобы Россия извинилась за подобные высказывания.

Ранее извинений потребовало российское военное ведомство за высказывания некоторых изданий Италии о бесполезности помощи России в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает портал «ИноСМИ».

Издание в частности пояснило, что автор материала рассказал о российской помощи Италии как о проявлении дружбы и солидарности в трудный для республики момент.

При этом в статье была выражена обеспокоенность, что в составе российских вирусологов и военных медиков могут присутствовать военные, вовлеченные в разведмиссии.

Издание особо подчеркивает, что эти две точки зрения освещались в равной степени. Редакция считает заявление Минобороны России «откровенным оскорблением и неуважением права на журналистскую деятельность».

Правительство Италии должно потребовать от Кремля «немедленных разъяснений и, главное, необходимых извинений», заявил главный редактор La Stampa Маурицио Молинари.

Напомним, в конце марта газета выпустила статью, в которой обвинила Россию в бесполезности большей части предоставленной помощи в борьбе с распространением коронавируса. Москва просто воспользовалась ситуацией для получения политических дивидендов в борьбе с коронавирусом.