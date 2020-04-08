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Китай закрывает последний пропускной пункт на границе с Россией

Москва, 08.04.2020

Начиная с 9 апреля, прекращает свою работу последний действующий пассажирский пункт пропуска на российско-китайской границе «Маньчжурия–Забайкальск», сообщили в Генеральном консульстве РФ в Харбине.

В ведомстве уточнили, что о возобновлении «пассажирского сообщения на данном погранпереходе будет сообщено дополнительно».

Данные нововведения не коснутся грузового сообщения, которое через данный пункт пропуска будет работать в прежнем режиме. Помимо этого, начиная с 8 апреля, возобновляет свою работу грузовое сообщение через три пункта пропуска на границе Китая и России - «Пограничный-Суйфэньхэ», «Полтавка-Дуннин», «Турий Рог-Мишань».

Пограничный пункт «Пограничный–Суйфэньхэ» в Приморском крае был временно закрыт по решению китайской стороны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что именно через данный пункт китайцы возвращались на родину из России. После получения сведений от китайских врачей, что именно среди этих транзитеров выявлено наибольшее число инфицированных коронавирусом, пункт был закрыт.

По информации медиков провинции Хэйлунцзян, за последние дни у граждан КНР, которые прибыли через данный пропускной пункт, выявлено более 40 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, вспышка коронавируса впервые была отмечена в китайском мегаполисе Ухань в конце декабря прошлого года.  11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что мировая эпидемии коронавируса перешла в пандемию. Всего к настоящему моменту, в мире насчитывается почти 1,5 млн человек заболевших.

Онлайн карту распространения коронавируса в мире смотрите здесь

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