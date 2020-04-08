Вечером 7 апреля курс рубля усилил рост к доллару и отыграл дневные потери к евро. Так, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 75,42 руб., что на 60,5 коп. ниже закрытия торгов понедельника. Единая валюта ЕС, которая почти весь день росла к рублю, вечером развернулась вниз – курс евро составил 82,08 руб., подорожав за сутки всего на 03,00 коп.

На открытии торгов среды курс доллара составил 75,85 руб. (плюс 30 копеек), курс евро - 82,37 руб. (плюс 4 копейки).



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Успешное завершение вчерашнего дня стало возможным благодаря аппетиту инвесторов к рисковым активам, который проснулся на позитивных сигналах с внешних рынков, а также в ожидании положительного сценария встречи стран-членов ОПЕК+. Кроме того, рост спроса на риск и усиление позитива на глобальном рынке, было связано с поступающими сигналами о том, что распространение эпидемии COVID-19 в странах Европы, а также в США вскоре пойдёт на спад.

Напомним, ещё в понедельник глава Белого дома Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что он «видит свет в конце туннеля». При этом президент США осторожно предположил, что его страна сможет преодолеть распространение смертельного вируса и всё-таки не дойдёт до страшной отметки в 100 тыс. смертельных случаев от COVID-19.

Вчера власти самых неблагоприятных с точки зрения заболеваемости коронавирусом американских штатов в интервью местным СМИ заявили, что ситуация с распространением COVID-19 вскоре стабилизируется. В частности, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подчеркнул, что последние дни наблюдается пусть небольшое, но всё-таки снижение смертности людей. В свою очередь губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи также отметил, что ситуация с коронавирусом в его штате постепенно улучшается.

Как напомнил Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», накануне на глобальных рынках сохранялся аппетит к риску. По его мнению, это было вызвано, как раз отсутствием признаков дальнейшего ускорения темпов распространения эпидемии COVID-19.

«Хотя в целом в мире ситуация с коронавирусом продолжает остается тяжёлой. Но несмотря на это, на валютных площадках трейдеры стали активно проявлять интерес к риску», – подчеркнул эксперт.

При этом Кравченко пояснил, что этот интерес выражался вчера в активном снижении курса доллара ко всем валютам корзины DXY.

«Именно это придаёт силы большинству валют на развивающихся рынках. И рубль здесь не стал исключением», – считает он.

По мнению большинства аналитиков, в центре внимания рынка остаётся и предстоящая 9 апреля в Вене встреча государств ОПЕК+. В её ожидании вечером 7 апреля нефтяные котировки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, на 19:00 мск вторника, стоимость июньских контрактов на нефть марки Brent на торгах Лондонской биржи снизилась на 0,33% - до 32,94 долл. за бочку. Фьючерс на «чёрное золото» сорта WTI на торгах Нью-Йоркской биржи к этому времени подорожал на 0,61% - до 26,2 долл. за баррель.

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Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА» заявил, что выросшие до 34 долл. за баррель Brent цены на нефть очень сильно вчера поддержали рубль.

«Благодаря этому национальная валюта накануне укреплялась к доллару и смогла вечером отыграть свои потери к евро, – убеждён он. – В краткосрочной перспективе основное влияние на курс рубля будут оказывать результаты встреч ОПЕК+ и министров энергетики G20, которые состоятся 9 и 10 апреля соответственно. В долгосрочной же перспективе курс рубля будет привязан к новостям о распространении пандемии COVID-19. Также очень важно следить за показателями инфляции», – резюмировал Хомяков.

Между тем Дарья Желаннова из УК «Альфа-Капитал» считает, что делать прогнозы относительно ближайших перспектив для курса рубля пока очень рано.

«К справедливым значениям курс российской валюты вернётся, когда будет отменён режим «паузы», на который сейчас фактически поставлена вся мировая экономика.

«Пока же коридоры для курса рубля очень широкие – в паре с долларом – это 70,00-80,00, а в паре с евро - 77,00-88,00. Дело в том, что в настоящее время на рынке наблюдается высокая волатильность, и ни к концу этой недели, ни к майским праздникам она ниже не точно не станет», – предположила она.

Александр Бахтин из «БКС Премьер» также предполагает, что при отсутствии новых рыночных потрясений, а также при сохранении надежд на рост нефтяных котировок, в конце апреля – начале мая рубль будет торговать в широком коридоре. Это, по его мнению, примерно 73,50-78,00 руб. за доллар и 79,00-83,00 руб. за евро. К концу же года курс рубля может восстановить свои позиции, и вернуться в паре с долларом к коридору 69,00-72,00 руб., а в паре с евро в диапазон 74,00-77,00 руб.

«Но если 9 апреля встреча ОПЕК+ завершиться провалом, то Brent моментально рухнет в зону 18-23 долл. за баррель. Рубль же вновь обвалится к доллару за отметку в 79,00-80,00, а к евро в диапазон 85,00-86,00», – уверен эксперт.

В свою очередь Михаил Шульгин из "Открытия брокер" полагает, что рубль может сильно укрепиться при благоприятном исходе нефтяных переговоров.

"USDRUB и EURRUB сохраняют шансы закрыть ценовые разрывы, которые сформировались после выходных 7 и 8 марта из-за провала переговоров в Вене по продлению ранее действующего соглашения в формате ОПЕК+. Это означает, что рубль имеет потенциал укрепления до 68,55 к доллару и до 78,00 к евро. Однако ключевую роль в скорости достижения этих целей сыграет результат новых переговоров ОПЕК+ и восстановление аппетита к риску на фоне стабилизации коронавируса", - подчеркивает Шульгин.