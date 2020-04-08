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МКБ вошел в ТОП-3 организаторов размещений российских облигаций

Москва, 08.04.2020

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в тройку лидеров рэнкинга организаторов размещений российских облигаций и закрыл сделок на общую сумму 200 млрд рублей. Таковы итоги рейтинга одного из ведущих финансовых информационных агентств Cbonds по итогам I квартала 2020 года.

«Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, мы не сбавляем темпов и предлагаем нашим клиентам комплексные решения по организации финансирования. В апреле нами также запланирован ряд транзакций по первичному размещению облигационных займов наших клиентов», - отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

Доля МКБ на рынке капитала составляет более 12%. С начала 2020 года МКБ закрыл 18 сделок общей номинальной стоимостью более чем на 200 млрд рублей, в числе которых: «Газпром нефть», «СУЭК-Финанс», МТС, «Ростелеком», «Сбербанк», «Сегежа», «Ленэнерго», ХК «Металлоинвест» и другие.

По итогам 2019 года МКБ организовал более 80 размещений облигаций общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей, доля МКБ на рынке капитала составила 11,4%.

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