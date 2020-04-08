Михаил Мишустин накануне заявил о разработке дополнительных мер поддержки бизнеса в условиях карантинных ограничений, которые были введены для сдерживания распространения коронавируса. Ранее правительство уже приняло ряд решений, которые должны помочь предпринимателям удержаться на плаву.

Касаются они, в основном, малого бизнеса, в первую очередь, тех отраслей, которые признаны наиболее пострадавшими от эпидемии коронавируса. Вот те, кто получит помощь в первоочередном порядке:

• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

• Культура, организация досуга и развлечений

• Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

• Туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма

• Гостиничный бизнес

• Общественное питание

• Организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения

• Организаторы конференций и выставок

• Предприятия, оказывающие бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Для них введена защита от банкротства, отсрочка по уплате налогов и налоговой отчетности, кредитные каникулы и еще целый ряд мер.

Но решение о выделении «живых» денег правительство пока приняло только в отношении туристической отрасли – туроператорам выделено 3,5 миллиарда рублей на возмещение потерь, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам и затратами по вывозу туристов из стран с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу.

Не тот масштаб

От введенных в России ограничительных мер пострадал весь бизнес, утверждают Торгово-промышленная палата, РСПП, «ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия» в коллективном письме, которое они направили председателю правительства Михаилу Мишустину. Авторы письма указывают, что шоковое падение спроса, остановка предприятий, которые теряют возможность покрывать операционные издержки, осуществлять налоговые платежи и выплаты по кредитам, происходит по всей стране. При этом главная задача для экономики России в нынешней ситуации - сохранение рабочих мест, что позволит как избежать социальной напряженности, так и выйти в последующем из пандемии, сохранив конкурентоспособность предприятий.

Чтобы не допустить массовое банкротство предприятий, увеличение числа безработных, резкое снижение налоговых поступлений, бизнес-объединения просят правительство срочно предоставить более широкие государственной поддержки. При этом авторы письма подчеркивают – российские предприниматели «активно создавали рабочие места, реализовывали масштабные инвестиционные проекты, добросовестно выплачивали налоги и отчисления за работников». И теперь они вправе рассчитывать на помощь государства. Какие же меры поддержки кажутся им оптимальными?

- стимулирование спроса, в том числе, через ускоренное размещение госзаказов и инвестиционные программы государственных компаний;

- снижение фискальной нагрузки;

- обеспечение доступа к внешнему финансированию (в том числе смягчение нормативов по резервированию для банков, право не учитывать результаты переоценки залогов при падении их стоимости и т.д.);

- докапитализация наиболее эффективных институтов развития и ряд других ранее предлагавшихся деловым сообществом мер.

Сохранять рабочие места предпринимателей стимулирует радикальное снижение налогов на фонд оплаты труда. Компаниям, столкнувшимся в вынужденной приостановкой деятельности, необходимо (и это соответствует международной практик) на период до 30 апреля текущего года (в случае продления срока нерабочих дней – на соответствующий срок) предусмотреть субсидию на оплату 2/3 от среднемесячного заработка.

Для сокращения операционных издержек бизнес-объединения просят рассмотреть возможность освободить компании от уплаты налоговых платежей, а также субсидировать платежи за аренду, лизинг, кредиты.

Авторы письма предлагают на время вынужденного простоя выплачивать индивидуальным предпринимателям без наемных работников ежемесячное пособие на уровне не ниже МРОТ, освободив от уплаты фиксированных взносов. И кроме того, с 1 мая 2020 года распространить режим самозанятых на все регионы страны, установив единый размер налога - 1%. Это стимулирует граждан на поиск дополнительных источников дохода и их легализацию.

В непростых экономических условиях предприниматели также просят сократить сроки предупреждения сотрудников об увольнении. Срок выплат средней зарплаты, в случае, если оставшиеся без работы не могут трудоустроиться, также должен быт сокращен. Это даст возможность сохранить компании, а в последующем, восстановить и даже увеличить штат сотрудников. В пандан - необходимо снизить ответственности работодателя, предусмотренную ст. 236, 362, 419 ТК РФ и 145.1 УК РФ, за нарушение трудового законодательства при увольнении персонала и невыплате заработной платы.

Учитывая, что компании несут большие затраты на санитарно-эпидемиологические мероприятия в рамках борьбы с COVID-19 (у многих крупнейших компаний ежемесячные расходы в марте на эти цели составляли несколько десятков миллионов рублей), бизнесмены ставят вопрос о возврате до 30 % средств, уплаченных в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев.

Авторы письма считают, что для обеспечения предсказуемости бизнес-климата меры поддержки, принимаемые Правительством РФ, должны действовать не менее 6 месяцев.

ИП к госпомощи не готовы. Они готовы к смерти

Каким бы сложным не было положение «крупняка», но МСБ действительно оказался в самом бедственном положении. И, казалось бы, государство усиленно работает над тем, чтобы помочь малому и среднему бизнесу. Из каждого «утюга» несутся громкие заявления о том, что никого не оставят, банкротств не допустят.

Но практика показывает, что все принятые меры нужнее были бы небольшим предприятиям во время предыдущих кризисов. Сейчас же, как показал опрос «Эксперт Online» индивидуальных предпринимателей в одного из регионов ЦФО, бизнес вообще не понимает, что происходит, и как людям жить дальше. Особенно острая ситуация даже не в областных городах, а районных центрах.

Картина складывается малоприятная, хотя бы потому, что людям внятно не объяснили, на что они имеют право и куда за помощью обращаться. Это безотносительно самих «безногих» мер поддержки.

Татьяна, ИП, торгует на рынке (закрыты распоряжением правительства – ред.) хозяйственными товарами

– У меня маленький павильончик с россыпью товара на все случаи жизни, нечто вроде «1000 мелочей». Товар достаточно востребованный в обычной жизни, но большой объем денег не дает – просто чтобы как-то жить. Уже понятно – месяц без работы мы не потянем, к тому же на что-то существовать нужно семье. Мы все понимаем, что с вирусом надо бороться, но что же делать мелким предпринимателям, таким как я, которые только и зависели от ежедневной выручки? У нас что потопаешь, то и полопаешь. Сейчас я дома без работы и денег. А ведь у меня, как и у других, есть дети, кредиты, ЖКХ и т.д. Кто-то, конечно, сможет воспользоваться поддержкой, но мелким бизнесменам это тоже очень сложно, хотя бы потому что надо собрать кучу документов. Пока выхода из ситуации не вижу.

Владимир, услуги по ремонту обуви

– Власть, наверное, можно понять, у них глобальные цели, здоровье нации и все такое. А меня кто поймет? Маленького человека? Тут хоть МРОТ бы получить за месяц простоя. Сейчас поговаривают, что и в мае работать не будем. Тогда закроюсь совсем, встану на биржу. Пока мой арендодатель учел форс-мажор, дал отсрочку выплаты, но и ему надо на что-то жить. Хорошо хотя бы, что у меня сотрудников нет, не придется занимать, чтобы зарплату кому-то платить.

Ирина, продавец детской одежды

– Как и многие другие, кто работает рядом со мной, живу на то, что смогу отбить за месяц. И если больше месяца просижу дома, то нечего даже есть будет. А у меня дети, кредит. Очень надеюсь сейчас на отсрочки по кредитам и квартплате, хотя надежда слабая.

Валентина, цветочный павильон

– У меня уже все умерло. Никаких поставок, и через месяц не представляю, как вообще будут все восстанавливать. Это все, конец, я не потяну. Все деньги, которые были заложены на покупку товара, уйдут на повседневные расходы. Да, по телевизору нам красиво рассказывают про аренду, отсрочки, хорошо так все звучит. А на практике - попробуй одни документы собрать. Не знаю, просто не знаю, как мне дальше быть. И ведь что важно – в магазинах заразы в разы больше, народа больше, но не работать должны мы с маленькими помещениями. Скоро детей будет нечем кормить.

Светлана, парикмахерская

– Чиновники, кажется, совсем не понимают, что ИП – это не только перепродаваны! А огромное количество людей, которые оказывают различные услуги, что-то производят, часто своими руками, ремонтируют. При этом они официально оформлены и платят за это налоги! А то слышат – ИП, и в мыслях всплывают люди с клетчатыми сумками! Они-то как раз выживут с перепродаж. А мы?

Сергей, торговля мужской одеждой

– В основном спор идет о налогах почему-то. Но, по моему мнению, главная проблема для тех, кто оказывает услуги ИП, это - аренда. Она в разы больше налогов. Если так будет дальше, то мы просто потеряем нишу. Придется бросать свой вид деятельности, чтобы заработать. Всё просто. Сидим дома с сохранением зарплаты - постоянно повторяют по телеку. Но это только для госорганизаций... Остальным надо крутиться. Но это невозможно - нам справки о том, что можно передвигаться по городу, никто не даст. А некоторым, как мне, и открыть магазин нельзя. «Месяц проживут как-нибудь». Если карантин продлят, буду менять род деятельности. Больше доходов нет, осталось в кармане 7 тысяч рублей на семью.

Надежда, производство печатной продукции (визитки, баннеры, текстиль)

– Когда объявили первую неделю карантина, мы закрылись только для вида. Я стояла у дверей, ждала проверки, так как нам пообещали до 1 млн штрафа за выход, а сотрудница внутри сидела, работала, заканчивала заказы. Сначала, пару дней, было так, потом совсем закрылись на самом деле. Пришлось, так как не было спроса. Вообще наша ниша именно такая – спрос будет расти далеко не сразу даже после снятия карантина.

Да, нам пообещали отложить налоги. Но отложить – не значит отменить. Сегодня я должна 10 тысяч, через три месяца – 30, через полгода - 60. И где их брать? А спросят точно, это в нашей стране само собой. А еще мне надо за счет чего-то платить сотруднице и кормить семью, платить за коммуналку. Мы все в шоке.

Обещают кредит на зарплату. Но так я бы платила сотруднице с того, что заработали она и я. Теперь я должна занять у банка деньги, потом по ним, кстати, надо тоже будет 4% отдавать, на то, чтобы платить человеку, который ничего не делал. То есть меня обязали просто платить за простой и еще в кредит на это влезть. Сами выходные объявили, сами бы и платили людям! Но нет. Так что не знаю, что будет, а ведь у меня двое детей и кредит. Закроюсь, почти наверняка.

Если суммировать вышесказанное, то люди совершенно не понимают, чем им может помочь озвученная властями поддержка. А некоторые меры, вроде кредитования на заработную плату, и вовсе считают дополнительным искусственным на себя давлением.

Помощь помощи рознь

Объявленные меры поддержки нельзя назвать ни полезными, ни спасительными, ни ключевыми для малого и среднего бизнеса, который оказался на передовой линии фронта в этой борьбе с вирусом, комментирует происходящее аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Правительство приняло очень много положений и мер для того, чтобы показать, что идет работа, но практической пользы от них мало. Из основных мер поддержки бизнесу можно отметить льготные кредиты на зарплату сотрудникам, временная отсрочка по налогам и рассрочка налоговых платежей, кредитные каникулы, временная отмена арендной платы за муниципальную собственность, снижение страховых взносов с 30 до 15% в ФСС. И, говорит аналитик, из них сложно выделить хотя бы один, который бы действительно помог бизнесу в сложившейся ситуации.

Отсрочка и рассрочка – это не отмена, это означает, что к исходу сложного экономического период компании все равно должны будут найти резервы, чтобы заплатить деньги. А если учесть, что сейчас бизнес должен, по просьбе государства проявить социальную позицию и платить всем сотрудникам зарплату, получается, что большему числу предпринимателей необходимо будет искать где-то на это деньги. При том, что предпринимателям необходимо думать о текущих расходах.

В действительности, уверен Алексей Антонов, такие меры господдержки приведут к тому, что самые чувствительные отрасли МСП просто не смогут открыться после снятия карантина – не будет оборотных средств. Сюда, в первую очередь, надо отнести сферу услуг и развлечений, предприятий общественного питания, рестораны, турагентства, торговые точки, многочисленные подрядчики торговцев.

Тут можно, конечно, возразить – ведь государство предлагает же льготные, беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам. Однако, как говорится, «дьявол в деталях» – беспроцентный кредит выдается на полгода, под него необходимо собрать массу документов, он положен далеко не всем, и после 6 месяцев ставка становится 4%. Но и это не самое главное – займы выдаются не более, чем на год, и под залог имущества. И если бизнесу будет нечем покрывать задолженность, банки это имущество начнут взыскивать. Учитывая эти обстоятельства, предпринимателям проще сразу объявить себя банкротами, чем залезать в такую кабалу.

Есть, что сказать и о кредитных каникулах, продолжает эксперт. Бизнес может на них рассчитывать, если предельный размер займа для ИП не более 300 тыс. рублей – но с такими кредитами лишь малая часть бизнесов, как правило, столько они платят в месяц как один платеж.

Отсрочка налоговых платежей, анонсированная властями, – такой же «кот в мешке», как и все остальные меры. Так, в 2020 году можно будет получить отсрочку и рассрочку налоговых платежей, но на нее могут рассчитывать только компании МСБ из сфер, сильнее всего пострадавших от вируса. А туда попадают не все.

Из тех условий, которые должны выполнить ИП, чтобы получить эту поддержку, больше всего возмущает то, что компании не получат ее, если у них за 2019 год не было убытка, а есть убыток только в этом году. Таким образом, круг получающих поддержку государства сужается еще больше.

Иными словами, заключает Алексей Антонов, пока к поддержке властей больше вопросов, чем положительных откликов. В действительности получается, что системно-значимые предприятия, которые и так пользовались преференциями, будут на содержании, а бизнес в общей массе останется с трудностями один на один.

А делать-то что?

Заявленная госпомощь – очень слабая, капля в море, соглашается шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Бизнес помог казне налогами в последние годы на порядок выше. Сейчас об этом самое время вспомнить, и не бросать малые, средние предприятия на произвол судьбы, а щедрой рукой отсчитать и вернуть им хотя бы половину от уплаченных ранее в казну налогов. Это не только справедливо, но и мудро, чтобы государство могло и в дальнейшем рассчитывать на новые налоговые поступления от сервисного сектора, да и вообще от любого бывшего хоть сколько-нибудь эффективным бизнеса, а не только принуждено было бы молиться на скорое восстановление экспортных цен на сырьё.

«Налоговое ведомство было самым эффективным в правительственном блоке, и совершенно не зря глава этого эффективного ведомства, человек с прекрасно работающей логикой, явно с ясным пониманием масштаба и работы механизмов наделён теперь полномочиями главы правительства», – указывает аналитик. По его словам, если Михаил Мишустин сможет сделать следующий шаг, перестанет слушать привыкших вечно экономить каждый миллиард представителей концепции накопительства и жизни экономики дальше "по средствам", а решит для себя и убедит других сделать акцент на источнике происхождения этих сверхдоходов бюджета, развернуться к этому источнику лицом, то тогда этот пришедший словно из непонятного сна вирусный кризис имел бы шанс стать не проклятием для страны, а благословением».

Пример решительных действий по всему миру даёт шанс и нам сделать сразу всё правильно, как оно и нужно для развития экономики на многие годы вперёд, считает Пушкарев. А именно, развернуть в правильной пропорции вспять потоки денег в этой «пирамиде»: обратно вниз, чтобы оставить деньги бизнесу, сначала для его спасения, потом и для развития, и в пользу доходов граждан, позволив бизнесу сохранить, а позднее и увеличить их. И тогда население сможет отводить на потребление даже не просто прежние суммы, но и вскоре увеличило бы расходы, а деньги успевали бы поработать в более открытой конкурентной среде на экономику, и сами бы распределились в пользу наиболее эффективных предприятий, а затем вернулись бы в казну сторицей в виде тех же 20% НДС.

Но чтобы так было потом, сначала, уже сейчас, отмечает Пётр Пушкарёв, нужно не сидеть на ФНБ как на денежном мешке, переживая, хватит ли его и резервов на нацпроекты и на социальные обязательства (спойлер - хватит года на три, но что будет потом?). А надо осмелеть по-настоящему: допустим, снизить страховые взносы с 30% до 15% не на будущее, так как это будущее для многих предприятий может просто не наступить, а как бы задним числом - срочно вернув бизнесу назад уже уплаченное им ранее в бюджеты. Иплюс, выделить на поддержание зарплат сотрудников не смешную сумму из расчёта МРОТ, на который давно нельзя прожить, а хотя бы раза в 3 больше.

Позднее, когда мы переживем вирусный кризис - задуматься и о законодательном подъёме МРОТ в 3 раза на постоянно. Ведь, объясняет эксперт, по сути, единственный шаг, которому можно стоя аплодировать, это назревшее снижение налогов на фонд оплаты труда, чтобы работодатели не боялись реально повышать своим работникам или просто вбелую платить зарплаты. Но, уверен Пушкарев, сработает это, только если работа и зарплата у людей останется, а на бизнесе при пустующих торговых помещениях, вынужденно сидящих по домам клиентах, которые и после карантина не сразу осмелеют, - висят арендная плата (просто огромная в Москве и в Петербурге), обязательства по кредитам и зарплатам для работников, которых может оказаться проще уволить, чем им оплачивать фактический простой.

И не кредитные каникулы по формуле "потом заплатите" нужны, а в форме прощения и большей части процентов, а, может быть, и части самого тела платежей. Ведь когда всё снова заработает (что сможет выжить, это при весьма оптимистичном сценарии), то денег на оплату этого всего у бизнеса из воздуха не появится. Их надо дать ему, ну а точнее - вернуть. Пожалеть на полную катушку именно бизнес, который и кормит, и может дальше кормить потом государство, а банки пожалеть - не более чем наполовину, отведя половину расходов на списание и прощение кредитов на счёт самих банков, а половину государство тоже могло бы взять на себя.

Кредитные каникулы по ипотеке и для ИП сделать на всю сумму, без всяких лимитов, не крохоборствуя, продолжает Пётр Пушкарёв. Обязать законодательно арендодателей производственных, торговых площадей разделить убытки с неспособным платить при простое бизнесом, а часть этой разницы, возможно, проспонсировать - тоже за счёт государственной казны. Понятно, что для этого надо много, очень много смелости: мы не Европа, и тем более не США, чтобы спокойно печатать триллионы долларов и евро, залезая в мировую финансовую систему как в собственный бездонный карман.

С рублёвой массой так не получается, она не берётся из ниоткуда, и рубль - не мировая резервная валюта, весь мир не бежит в неё спасаться от невзгод, как в «казначейки» США или как в бумаги Германии, Франции, несмотря на даже их отрицательную доходность.

Но не держаться за накопленное и за показатели инфляции, которые ценны не сами по себе, да особо в условиях упадка спроса и не взлетят. А потратить сегодня ФНБ и, скажем, ещё треть накопленных в ЦБ резервов именно на сохранение рабочих мест – необходимо, заключает Пётр Пушкарёв. Потратить на бизнес и создаваемые им рабочие места - значит, потратить деньги на сохранение доходов семей, за счёт которых подпитается и вся остальная пищевая цепочка, ведь каждый работник что частного сектора, что нефтянки, что остального госсектора - это потребитель всех остальных товаров и услуг в экономике, так что без денег у каждого в этой цепочке будет чахнуть и целое.