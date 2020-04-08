Специалисты Гарвардской школы здравоохранения назвали ещё одну причину, которая повышает риски осложнений и смерти от коронавируса.

Согласно их выводам, загрязненный воздух повышает риск смерти при коронавирусе, так как постоянное вдыхание опасных частиц ослабляет организм, ухудшает состояние легких и приводит к более тяжелым симптомам болезни, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на издание New England Journal of Medicine.

Проанализировав уровни загрязнения воздуха в более чем 3 тыс. округах США в 2000-2016 годах, они обратили внимание на твёрдые тонкодисперсные частицы диаметром 2,5 мкм и менее, а это меньше, чем частицы пыли, грязи и дыма. При этом отмечается, что размер делает частицы опасными, давая им возможность проникать глубоко в ткани лёгких и наносить ущерб организму.

Кроме того, учёные сравнили уровни загрязнения с данными о смертности от коронавируса в США.



Выяснилось, что в тех регионах, где воздухом загрязнён более сильно, смертность от COVID-19 была выше. Исследователи уверены, что загрязнение воздуха приводит к болезням лёгких, сердца и почек. А всё это в совокупности приводит к более тяжёлым симптомам при новой короновирусной инфекции COVID-19.

Как подчёркивают исследователи, установленные им данные показывают важность контроля загрязненности воздуха не только во время пандемии короновируса, но и после неё.

По данным университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1 736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии COVID-19 в стране. Предыдущий рекорд по смертности был установлен в США 4 апреля. Тогда за сутки умерли 1 344 человека.



Онлайн карта распространения коронавируса в США и в мире здесь

Всего общее число скончавшихся от коронавируса в США превысило уже 12,7 тыс. человек. Лидером по число умерших является в Нью-Йорк 4 009 смертельных случаев.

В 56 регионах России за последние сутки выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. По-прежнему лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 660 заболевших. На втором месте Подмосковье (+95 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+34), Ленинградская область (+32) и Марий Эл (+27).

В общей сложности в России на данный период зарегистрировано 8 672 случаев заболевания, из которых Москве зафиксировано 5 841 случай.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».