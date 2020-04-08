Вход/Регистрация Подписка

Названа ещё одна причина, повышающая риски осложнений и смерти при COVID-19

Москва, 08.04.2020
  • Названа ещё одна причина, повышающая риски осложнений и смерти при COVID-19

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Специалисты Гарвардской школы здравоохранения назвали ещё одну причину, которая повышает риски осложнений и смерти от коронавируса.

Согласно их выводам, загрязненный воздух повышает риск смерти при коронавирусе, так как постоянное вдыхание опасных частиц ослабляет организм, ухудшает состояние легких и приводит к более тяжелым симптомам болезни, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на издание New England Journal of Medicine.

Проанализировав уровни загрязнения воздуха в более чем 3 тыс. округах США в 2000-2016 годах, они обратили внимание на твёрдые тонкодисперсные частицы диаметром 2,5 мкм и менее, а это меньше, чем частицы пыли, грязи и дыма. При этом отмечается, что размер делает частицы опасными, давая им возможность проникать глубоко в ткани лёгких и наносить ущерб организму.

Кроме того, учёные сравнили уровни загрязнения с данными о смертности от коронавируса в США.

Выяснилось, что в тех регионах, где воздухом загрязнён более сильно, смертность от COVID-19 была выше. Исследователи уверены, что загрязнение воздуха приводит к болезням лёгких, сердца и почек. А всё это в совокупности приводит к более тяжёлым симптомам при новой короновирусной инфекции COVID-19.

Как подчёркивают исследователи, установленные им данные показывают важность контроля загрязненности воздуха не только во время пандемии короновируса, но и после неё.

По данным университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1 736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии COVID-19 в стране. Предыдущий рекорд по смертности был установлен в США 4 апреля. Тогда за сутки умерли 1 344 человека. 

Онлайн карта распространения коронавируса в США и в мире здесь

Всего общее число скончавшихся от коронавируса в США превысило уже 12,7 тыс. человек. Лидером по число умерших является в Нью-Йорк 4 009 смертельных случаев.

В 56 регионах России за последние сутки выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. По-прежнему лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 660 заболевших. На втором месте Подмосковье (+95 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+34), Ленинградская область (+32) и Марий Эл (+27).

В общей сложности в России на данный период зарегистрировано 8 672 случаев заболевания, из которых Москве зафиксировано 5 841 случай. 

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Вирус бедности: что предстоит лечить правительству
    Нынешний кризис от предыдущих отличается тем, что источники шоков — не экономические. Ключевую роль в нынешней ситуации, в отличие от того, что происходило в 2008 или 2014 году, играет социальная составляющая
  2. Чудеса устойчивости
    Ситуация на финансовых рынках мира постепенно стабилизировалась. Мировые индексы оттолкнулись от дна и начали восстанавливаться, хотя волатильность остается высокой, и рост сменяется падением. Тем не менее, никаких признаков паники уже нет, и особенно на этом фоне относительной стабильностью выделяется российский рынок
  3. ОПЕК+ растет в цене
    Дональд Трамп заявил о новых переговорах между РФ и Саудовской Аравии по возможной сделке по сокращению добычи нефти. Но главные участники ОПЕК+ готовы пойти на это только вместе со странами «большой двадцатки». Эксперты видят в перспективе возможность расширения нефтяного картеля
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама