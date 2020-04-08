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ОПЕК готова к принятию радикальных мер по сокращению нефтедобычи

Москва, 08.04.2020
  • ОПЕК готова к принятию радикальных мер по сокращению нефтедобычи

Из открытых источников

К предстоящему заседанию альянса ОПЕК+, которое состоится завтра, 9 апреля в формате видеоконференции, ОПЕК подготовила анализ нескольких вариантов сокращения добычи нефти, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на материалы организации.

10 апреля пройдет совещание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.

Согласно первому варианту, добыча нефти до конца 2020 года должна сократиться на десять миллионов баррелей в сутки, при этом предусматривается отказ от сокращения разработки группой производителей. ОПЕК прогнозирует сокращение мирового спроса на нефть во втором квартале 2020 года на 11,9 миллиона баррелей в сутки.

Итоговое решение по объемам сокращения добычи нефти будет приниматься после заседания министров энергетики «большой двадцатки», передает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти и поддержке рынка в условиях коронавируса, что привело к прекращению сделки.

Цены на нефть отреагировали на ситуацию резким обвалом, до 30% за одну торговую сессию.

Цены на нефть онлайн смотрите здесь

Эр-Рияд принял решение выйти из сделки ОПЕК+, а также увеличить добычу сырья.

Также Саудовская Аравия предоставила весомые скидки на свою нефть европейским покупателям.

Цены на нефть после этого усилили падение, временами опускаясь ниже отметки $20.

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