Синоптики предупредили о возвращении зимней погоды в регионы Европейской России. Согласно прогнозу Центра погоды «Фобос», в ближайшие субботу и воскресенье здесь будет стремительно нарастать вал холода.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Несмотря на то, что температурный фон в Москве днём в четверг, 9 апреля повысится до плюс 14-15, к вечеру столбики термометров поползут вниз, остановившись на положительной отметке 5 градусов. В ночь на субботу погода похолодает до нуля градусов, а в утренние часы прогнозируются заморозки – минус 2-3. 11 апреля - днем ожидается всего плюс 2-4, пойдёт очень неприятный дождь, усилится ветер, с порывами до 16-20 метров в секунду.

Погода в воскресенье, 12 апреля, - атмосферное давление начнёт повышаться, благодаря чему немного распогодится. Хотя в ночное время суток, по прогнозу синоптиков, будет, мягко говоря свежо, – минус 3-5. Днем же солнце прогреет воздух до плюс 4-7. Но при сильном северо-западном ветре будет казаться, что в столичный регион вернулась зима. Ещё более некомфортная климатическая обстановка ожидается в Подмосковье – здесь местами даже днём ожидается от нуля до плюс 4.

Погода в Центральной России

Согласно данным метеорологов о погоде на четверг, 9 апреля в Центральной России. Это день станет самым тёплым днём не только на этой неделе, но и, возможно, всего месяца. Ожидается, что завтра на всей территории ЦФО от Твери до Воронежа погода будет солнечной, сухой и комфортной. При этом под влиянием западного атмосферного фронта, которые принесёт с собой воздух из Атлантики, температурный фоном будет выше климатической нормы сразу на 4-5 градусов.

Так, в Белгороде и Воронеже в четверг столбики термометров поднимутся почти до летних 16-19 градусов выше нуля. В Курсе и Орле воздух прогреется до + 16, +18 градусов, в Брянске и Калуге – до плюс 16-17; в Тамбове и Рязани – до плюс 15-16.

Однако, как предупреждают метеорологи, в последующие сутки погода сделает резкий разворот. Уже в пятницу, 10 апреля прохождение холодного атмосферного фронта по территории округа вызовет ливни и усиление ветра. Полярное вторжение снизит температуру воздуха сразу на 8-15 градусов.

В субботу же в тылу циклона вал холода будет только нарастать, что приведёт к тому, что в регионах Центральной России рано утро градусники будут показывать от плюс 1 до минус 3. Местами на дорогах образуется слабая гололедица. Холодно будет и в дневные часы – всего 2-5 градусов выше нуля.

Погода на северо-западе страны.

Очень некомфортная погода прогнозируется на северо-западе страны. Так, по прогнозу синоптиков, в Мурманске, где ещё накануне было плюс 8-10, в субботу и воскресенье похолодает до минус 5-7. Ожидается снегопад, сильный ветер и высокая влажность.

В Архангельске сегодня, а также в четверг ещё будет тепло – плюс 6-8. К вечеру пятницу там похолодает до нуля градусов, в субботу, 11 апреля и в воскресенье, 12 апреля – до минус 6-8. Местами пойдёт снег и усилится ветер.

Погода в СПб. Прогноз синоптиков

Также в субботу холодный фронт накроет Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В Северной столице ещё вчера ярко светило солнце, а воздух прогревался до плюс 17. Сегодня температурный фон составил уже всего плюс 10. В четверг в СПб, по прогнозу синоптиков, пойдёт дождь, а столбики термометров опустятся до плюс 7-8. В пятницу, 11 апреля температурный фон опустится до плюс 4-5.

В ночь на субботу, 11 апреля в городе на Неве подморозит до минус 1-2. В светлое время суток ожидается облачная погода, с прояснениями, а температура воздуха составит всего плюс 2-3. В ночь на воскресенье вновь заморозки – минус 1. В светлое время суток 12 апреля небо закроют кучевые облака, прогнозируется плюс 1-4, сильный северный ветер и дождь со снегом.