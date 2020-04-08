Путин пообещал спецвыплаты и страховые гарантии для медиков, работающих с COVID-19

В ходе совещания с министрами и главами регионов глава российского государства Владимир Путин пообещал врачам, которые работают с больными коронавирусом COVID-19, спецвыпалты по 80 тыс. руб. в месяц. Среднему медперсоналу – по 50 тыс. руб. в месяц, младшему – по 25 тыс. руб. ежемесячно.

Кроме того, президент пообещал установить для медиков повышенные страховые гарантии, как у военнослужащих, передаёт РИА Новости.

За истекшие сутки в 56 регионах России выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. По-прежнему лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 660 заболевших. На втором месте Подмосковье (+95 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+34), Ленинградская область (+32) и Марий Эл (+27).

В общей сложности в России на данный период зарегистрировано 8 672 случаев заболевания, из которых Москве зафиксировано 5 841 случай.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».