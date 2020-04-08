Путин поручил автоматически продлевать срок действия паспортов и водительских прав

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить автоматическое продление срока действия паспортов и водительских прав.

В ходе совещания с министрами и главами регионов президент РФ подчеркнул, что людям сейчас не до бюрократических формальностей и хождения по инстанциям, передаёт РИА Новости.

«Поэтому прошу кабинет министров отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, а также других удостоверяющих документов не менее чем на 3 месяца», – заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал врачам, которые работают с больными коронавирусом COVID-19, спецвыпалты по 80 тыс. руб. в неделю. Среднему медперсоналу – по 50 тыс. руб. в месяц, младшему – по 25 тыс. руб. ежемесячно. Также президент пообещал установить для медиков повышенные страховые гарантии, как у военнослужащих.

Кроме того, российский лидер поручил Кабмину совместно с Центробанком подготовить в 5-дневный срок программу дополнительной поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

За истекшие сутки в 56 регионах России выявлено 1 175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. По-прежнему лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 660 заболевших. На втором месте Подмосковье (+95 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+34), Ленинградская область (+32) и Марий Эл (+27).

В общей сложности в России на данный период зарегистрировано 8 672 случаев заболевания, из которых Москве зафиксировано 5 841 случай.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».