Путин поручил подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса

Глава государства Владимир Путин поручил Кабмину совместно с Центробанком подготовить в 5-дневный срок программу дополнительной поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

В ходе совещания с руководителями регионов РФ по борьбе с коронавирусом Путин заявил, что кабинет министров должен в первую очередь помочь тем компаниям, которые сохранят за сотрудниками рабочие места. Кроме того, президент добавил, что затронутые кризисом отрасли экономики, а также рынок труда, система здравоохранения получат поддержку от властей, передаёт агентство «Интерфакс».

Путин призвал создать условия, которые позволят предприятиям и компаниям вернуться в нормальный график работы, но как подчеркнул он, делать это надо будет продуманно и аккуратно. Также российский лидер подчеркнул, что необходим чёткий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков.

«Остальные предприятия не надо грузить дополнительными справками и согласованиями. Они могут продолжать работать, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», - отметил президент.

Путин обратился к главам регионов с просьбой на местах помочь бизнесу, который серьёзно пострадал из-за ситуации с распространением COVID-19. По его словам, сейчас в каждом субъекте РФ будет сформирован свой региональный список предприятий, играющих важную системную роль в экономике того или иного региона.

«Прошу губернаторов лично разобраться в проблемах предприятий. Необходимо вникать в проблемы каждого из них, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания с министрами и главами регионов глава российского государства Владимир Путин пообещал врачам, которые работают с больными коронавирусом COVID-19, спецвыпалты по 80 тыс. руб. в неделю. Среднему медперсоналу – по 50 тыс. руб. в месяц, младшему – по 25 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, президент пообещал установить для медиков повышенные страховые гарантии, как у военнослужащих.

За истекшие сутки в 56 регионах России выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. По-прежнему лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 660 заболевших. На втором месте Подмосковье (+95 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+34), Ленинградская область (+32) и Марий Эл (+27). В общей сложности в России на данный период зарегистрировано 8 672 случаев заболевания, из которых Москве зафиксировано 5 841 случай.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».