В эти дни внимание мирового сообщества приковано к предстоящей встрече ОПЕК+, которая должна будет решить вопрос о скоординированном снижении объемов добычи нефти. Общее ожидание, что совокупный объем снижения мировой добычи должен составить 10 млн баррелей в день.

Причины этого понятны: разрастающаяся эпидемия коронавируса резко снизила спрос на нефть и создает угрозу долговременного падения цен ниже критической отметки. Сейчас вполне возможно добиться сбалансированного решения в интересах всех крупнейших стран-производителей нефти, и потому большинство экспертов дают прогнозы, что сделка, скорее всего, состоится. Вопрос лишь в том, каким образом будут распределены между странами эти 10 млн баррелей, и насколько ответственно мировые поставщики будут выполнять взятые на себя обязательства.



В этой связи следует подчеркнуть, что устойчивость мировой системы добычи и торговли нефтью невозможна без совместных долгосрочных усилий трех крупнейших стран-производителей: США, Саудовской Аравии и России. Многие эксперты и аналитики начинают все более открыто говорить о том, что устойчивость мирового рынка нефти (и тесно связанная с этим стабильность глобальной экономики в целом) требуют создания принципиально новой структуры, которая объединяла бы трех важнейших поставщиков.

От эффективности их координации сейчас зависит очень многое. Речь идет о создании своего рода «Большой Тройки» глобального нефтяного рынка.



И здесь весьма интересно проследить текущую нефтяную политику Соединенных Штатов и Саудовской Аравии. Известно, что США традиционно отказывались от каких бы то ни было переговоров о своем участии в снижении добычи. Это делалось под предлогом антимонопольного законодательства в отдельных штатах, которое рассматривает структуры типа ОПЕК как картельный сговор и запрещает американским компаниям участвовать в них. Поэтому в предыдущей сделке ОПЕК+ Соединенные Штаты, как известно, не принимали участия.

При этом, именно США стали главным выгодоприобретателем от сделки ОПЕК+. За последние годы, благодаря устойчивым ценам на нефть благодаря этой сделке США смогли резко нарастить объемы своей добычи и войти в число ведущих стран-производителей. Тем самым была трансформирована и сама геополитическая позиция США, которые за крайне короткий период превратились из зависимого от внешних рынков импортера нефти в лидирующего производителя собственного «черного золота».



Соответственно, сейчас никакие договоренности по снижению добычи в мире не могут быть устойчивыми без ответственного и полноценного участия Соединенных Штатов. В настоящее время объём добычи в США падает, еще большее падение стоит прогнозировать в связи с высокой себестоимостью добычи сланцевой нефти, которая нерентабельна сейчас в силу низких цен.

За прошедшую неделю в связи с падением мировых цен на нефть о банкротстве объявили четыре американские сланцевые компании. Финансовый удар оказался сокрушительным. К примеру, одну из уже подавших на банкротство компаний (Whiting Petroleum) оценили в $37 млн, а на заре «сланцевой революции» ее капитализация достигала $11 млрд.

Всего в США зарегистрировано около 6 тысяч сланцевых компаний, и около 80% из них вынуждены будут пройти через санацию.



Очевидно, что Соединенные Штаты попытаются выдать за добровольное сокращение естественное падение добычи, и не станут вводить никаких реальных ограничений для своих компаний. При первой же удобной возможности они смогут вновь быстро нарастить добычу. Насколько ответственным является такое поведение, вопрос риторический.

Однако сам факт участия США в глобальной сделке является для нефтяного рынка сенсацией.



Теперь - о модели поведения другого крупнейшего поставщика – Саудовской Аравии. Сейчас, в преддверии новой встречи ОПЕК+ позиция саудитов заключается в том, что они будут сокращать добычу не с уровня примерно в 9 млн баррелей в день (как было на момент срыва предыдущей сделки ОПЕК+), а с уровня в 12 млн баррелей. Именно такого уровня добычи, якобы, они достигли за прошедшее время.



В реальности эксперты указывают, что резкое увеличение добычи на три миллиона баррелей в столь короткий срок потребовало бы от саудитов колоссальных капиталовложений, что в условиях нынешнего состояния саудовской экономики (и общего кризиса коронавируса) вряд ли представляется возможным. На данный момент производственные возможности Эр-Рияда ограничены 10 млн. б/д.

Саудовская Аравия не наращивала добычу, а лишь умело манипулировала имеющимися резервами. На рынок были выброшены по крайне низкой цене уже накопленные запасы саудовской нефти, разбросанные по всему миру: в Японии, в Роттердаме, на танкерах, которые сегодня используются как дополнительные хранилища сырья. Появлялась информация и о том, что часть нефти саудиты перенаправляли с нефтеперерабатывающих заводов на рынок, практически приостановив переработку. Таким образом можно вести речь лишь о краткосрочной манипуляции резервами с целью повышенного предложения, но отнюдь не о реальном росте добычи на три миллиона баррелей.

В итоге, если Саудовская Аравия добьется на встрече ОПЕК+ снижения уровня своей добычи не с 9, а с 12 млн баррелей, то она практически ничего не потеряет, и реального сокращения ее добычи просто не произойдет. Такой подход фактически продолжит ту новую нефтяную стратегию саудитов, которая была продемонстрирована во время мартовских переговоров ОПЕК+. Саудовская Аравия сознательно спровоцировала (с подачи США) срыв сделки, выдвинув России заведомо неприемлемый ультиматум, а потом обвалила рынок товарными интервенциями и открытом демпингом.



Это не было спонтанным действием. К подрыву сделки Эр-Рияд готовился заранее. Накопленные резервы являются, по сути, юридическим тому доказательством. Ценовым шоком и демпингом саудиты пытались вынудить Россию пойти на односторонние меры по сокращению добычи.

Однако негативные эффекты быстрее и сильнее всего ударили по сланцевой отрасли США и фондовому рынку в целом. В итоге именно американцам пришлось искать возможности для заключения большой сделки и принуждать к ней, в первую очередь, саудитов.



За сутки до планируемой встречи ОПЕК+ можно утверждать, что сложившаяся ситуация на мировом рынке нефти требует повышенной и долгосрочной координации между тремя крупнейшими производителями: США, Саудовской Аравией и Россией, и формирования своего рода «Большой Тройки» нефтяного рынка как принципиально нового инструмента регулирования.

Но эффективность и устойчивость этой «Большой Тройки» может быть достигнута только лишь в случае ответственного и транспарентного подхода со стороны США и саудитов. Если лишь Россия будет выполнять свои обязательства, а два других ключевых игрока ограничатся манипуляциями, то долгосрочной стабилизации рынка точно не произойдет.