Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогнозы по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента ряда российских банков.

В их число вошли пятнадцать компаний сектора.

Полная версия отчета Fitch https://www.fitchratings.com/research/structured-finance/fitch-revises-15-russian-banks-outlooks-to-negative-on-coronavirus-disruption-oil-price-slump-07-04-2020

Снижение было обусловлено негативным влиянием коронавируса на бизнес и падением цен на нефть, хотя банковские организации обладают достаточными буферами капитала и необходимым уровнем ликвидности.

В числе эмитентов, чьи рейтинги и прогнозы по рейтингам были понижены, "Тинькофф банк", Альфа-банк, Райффайзенбанк (ВВВ), Совкомбанк ("ВВ+"), МКБ (ВВ), банк "Санкт-Петербург" (ВВ), Челиндбанк (ВВ), Примсоцбанк (ВВ), банк "Левобережный" (ВВ), ХКФ банк (ВВ-), Экспобанк (ВВ-), Локо-Банк (ВВ-), банк "Уралсиб" (ВВ-) и Кредит Европа Банк (ВВ-).

Агентство отметило, что не понизило рейтинги и не поместило их в списки на пересмотр с возможностью понижения, потому что ликвидности и капитала у этих компаний достаточно, чтобы справиться с кризисом. "Финансовые профили и, следовательно, рейтинги, вероятно, могут выдержать резкое кратковременное падение экономики во втором квартале 2020 года, если дальше последует стабилизация во втором полугодии 2020 года", — пишет Fitch

Агентство понизило прогнозы по рейтингам, а не сами рейтинги банков, обращает внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Это означает, что Fitch видит перспективу ухудшения финансовой ситуации в указанных 15-ти банках. Корпоративный портфель финансовых организаций наверняка будет ухудшаться, так как в результате введенных карантинных мероприятий в стране снижается экономическая активность, у заемщиков снизятся операционные доходы и прибыль, что скажется на их возможностях по погашению кредитов.

Наиболее сложная ситуация, по мнению эксперта, будет наблюдаться у секторов туризма, транспорта, услуг, торговли, малого и среднего бизнеса. В направлении розничного кредитования также возникнут сложности из-за сокращения доходов населения и потери рабочих мест. Все обозначенные факторы негативно отразятся на внутреннем капитале банков. Таким образом, Fitch обозначает начало сложного периода у банковской системы в результате падения доходов населения и сокращения экономической активности. Финансовые организации будут решать возникающие проблемы с сокращением капитала через снижение выдачи кредитов гражданам и бизнесу.

Понижение прогнозов по рейтингам российских банков выступает ожидаемым шагом на фоне возросших на порядок шансов ухода экономики в рецессию и, как следствие, ухудшения качества выданных кредитов, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Помимо снижения цен на нефть, во многом определяющих кредитное здоровье многих заемщиков, на мнение агентства повлияли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Вдобавок к карантинным мерам, которые лишат многие бизнесы месячной выручки, банки будут вынуждены пойти на удовлетворение просьб о предоставлении кредитных каникул.

Так, по оценкам агентства Moody’s, на отсрочку платежей могут претендовать порядка 10% клиентов-физлиц и каждая пятая компания МСБ. Это приведет к потере 150 млрд рублей процентных доходов или 7,5% от годовой величины. Но куда больший удар по прибыльности банковской системы нанесет необходимость увеличения резервов на возможные потери по ссудам. По оценкам рейтингового агентства НКР, при повторении пикового стресса 2008–2009 годов российская банковская система покажет убыток порядка 800–900 млрд руб.

Тем не менее, указывает Михаил Коган, в отличие от событий 12-летней давности, это не приведет к системному кризису сектора, поскольку только за прошлый год чистая прибыль всех банков составила 1,7 млрд руб. За последние пять лет достаточность капитала выросла с 10,2% до 11,4%.

Проблемы могут возникнуть у отдельных банков. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в зоне повышенного риска банкротства находится порядка 40 банков. Очевидно, что в этом случае Банк России может предотвратить «заражение» банковского сектора, пойдя на санацию или ликвидацию банков. Необходимые для этого средства в АСВ есть.

Накануне Минфин поддержал законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам с 1,4 млн руб. до 10 млн руб., которое затронет 170 тыс. вкладчиков, 0,3% от их общего числа. Ситуация не выглядит критичной, повторяет аналитик, об этом говорят и в Fitch. Понижение прогноза не говорит о понижении самих рейтингов банков или их помещении на пересмотр с возможностью понижения. Еще в марте агентство ухудшило прогноз по рейтингам российских банков до «негативного», ссылаясь на влияние COVID-19 и понижение цен на нефть. Переход к более решительным шагам в ближайшие месяцы будет также сдерживать озвученная правительством помощь экономике в размере 1,3 трлн руб. (1,2% ВВП), объем которой может быть со временем уточнен.