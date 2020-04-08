Россиян призвали обращаться за медпомощью только в случае угрозы жизни

В Министерстве здравоохранения РФ призвали граждан страны обращаться за медицинской помощью только в случае угрозы жизни и здоровью, а в других случаях поход в поликлиники, а также вызов «Скорой помощи» необходимо перенести.

Кроме того, в ведомстве уточнили, - специалисты отмечают, что чаще всего россиян сейчас волнуют вопросы, касающиеся страха перед распространением коронавируса. Поэтому для таких людей самое важное в режиме самоизоляции – это быть выслушанным, высказаться, передаёт РИА Новости.

При этом в Минздраве отметили, что психологическая помощь требуется и тем, кто живет один, и тем, кто испытывает стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве.

За истекшие сутки в 56 регионах России выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. По-прежнему лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 660 заболевших. На втором месте Подмосковье (+95 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+34), Ленинградская область (+32) и Марий Эл (+27).

Онлайн карту проспространения в России и в мире смотрите здесь

В общей сложности в России на данный период зарегистрировано 8 672 случаев заболевания, из которых Москве зафиксировано 5 841 случай.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина.

Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».