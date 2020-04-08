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Рынок поднялся на фоне выступления Путина

Москва, 08.04.2020

Выступление президента Владимира Путина перед селекторным совещанием с главами регионов, в ходе которого он озвучил необходимость дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также населения страны, положительно сказалось на российском рынке акций.
К концу сессии в среду индекс Мосбиржи вырос на +1,34% до 2670,12 пунктов, а индекс РТС поднялся на +1,35% до 1114,6 пунктов впервые с 11 марта. Нефть Brent по состоянию на 19:25 мск стоила 32,24 долларов за баррель (+1,16%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 75,45 рублей за доллар.

Совет директоров крупнейшего производителя стальных труб в России «Трубной металлургической компании» (ТМК) одобрил решения об уходе компании с Лондонской биржи и выкупе акций у миноритариев.  На этом фоне акции ТМК на Мосбирже сильно подскочили в цене (+22,68%).  Отыгрывают падение акции «Россетей» (+4,71%). Хорошо торгуются акции ритейлеров «Магнита» (+3,61%) и «Ленты» (+2,53%). Котировки нефтяников немного растут: «Лукойл» (+0,43%), «Роснефть» (+0,59%), «Газпром нефть» (+0,62%). При этом акции «Сургутнефтегаза» (-0,87%), «Транснефти» («префы» -0,47%) и «Русснефти» (-0,13%) показывают негативную динамику.

Несмотря на выкуп российскими властями алмазов на сумму 350 млн рублей у «Алросы», акции компании упали (-0,33%). В минусе также «Русал» (-1,15%), «МосЭнерго» (-0,64%) и «Энел Россия» (-0,55%).

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