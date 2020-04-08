Страха нет, когда помогаешь другим

Рыжеволосая с косами девушка расклеивает объявление на дверях подъезда многоэтажки: «Дорогие соседи старше 50-ти лет! Из-за эпидемии коронавируса вам лучше посидеть дома. Если нужно сходить за продуктами или по другим срочным делам, просто позвоните мне, и я сделаю это за вас. Будем здоровы! Катя»

Похожие волонтёрские объявления сейчас можно увидеть повсюду: как на улицах, так и в социальных сетях. А некоторые добровольцы отважно отправляются в больницы, чтобы помогать врачам.

Что движет самыми обычными людьми, теми, кто отправляется на передовую борьбы с болезнью, – об этом в нашем репортаже.

Не сиди дома

- Я буду искать кофе, а ты иди за капустой, – командует в продуктовом магазине Алия Кочесокова, красивая черноглазая девушка в красной куртке с логотипом всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Её напарник в точно такой же форме Даниил Шестаков послушано кивает. Они надевают маски, перчатки и подхватывают корзинки.

- Так, ещё дедушка попросил купить финики, – заглядывая в короткий список заказа, говорит девушка. - Иосиф Давыдович уже совсем старенький, поэтому на улицу ему выходить опасно, а живёт он один. Знаете, когда я помогаю одиноким пенсионерам, я вспоминаю мою бабушку из Кабардино-Балкарии. Так получилось, что сейчас она тоже осталась одна, потому что дети и внуки живут в других городах. И её сейчас тоже поддерживают местные волонтеры.

Алия начала волонтерить восемь лет назад. Тогда в её школе объявили акцию, посвящённую Дню Победы: нужно было просто навестить местных ветеранов. Но прежде, чем встретиться с героем войны, Алия хорошенько подготовилась: расспросила о нём у соседей, узнала, как он воевал. Тогда-то и выяснилось, что он остался совершенно один.

- Мы подружились, и я стала приходить к нему каждый день после уроков: готовила, стирала, убирала. А он делился со мной своими воспоминаниями о войне. К сожалению, через полтора года его не стало. Потом я переехала в Москву, поступила в медуниверситет и там случайно узнала, что есть такое движение «Волонтеры-медики». И, конечно, записалась туда. Теперь я координатор проектов нашего движения по Москве.

В этот раз «Волонтеры-медики» объединились с несколькими добровольческими организациями в рамках проекта «Мы вместе». Работает это так. Пожилые москвичи, как и их ровесники в других регионах, звонят по номеру горячей линии 8 (800) 200-34-11и просят приобрести продукты или лекарства. Координаторы спрашивают, в каком магазине обычно делаются покупки и по какой цене. Потом высчитывают примерную сумму заказа, и перезванивают, чтобы её сообщить и согласовать. После волонтеры отправляются за товарами, привозят их вместе с чеком человеку, сделавшему заказ, а тот либо оплачивает его наличными, либо делает перевод на карту.

- Ну, кажется, всё купили. Можно ехать, – заводит машину Даниил. Пять лет назад он поступил в медицинский колледж. Однажды вместе с сокурсниками посетил хоспис, где впервые пообщался с неизлечимо больными.

- И мне сразу захотелось быть среди тех, кто им помогает, - вспоминает Даниил. - Я стал активно волонтерить, даже собрал команду, и мы начали работать с разными фондами. Потом поступил в Третий мед и оказался в движении «Волонтеры-медики».

Мы выходим из машины, нагруженные сумками. Алия звонит Иосифу Давыдовичу и предупреждает о нашем визите. Поднимаемся по лестнице, оставляем сумки у порога и отходим на два метра – такая вот мера предосторожности. Нам открывает сухонький старичок, и его лицо расплывается в довольной улыбке.

- А ещё вас позвать можно? – спрашивает он с надеждой.

- Конечно, зовите, – быстро кивает Алия. - Ещё с нами сотрудничает соцслужба. Так что если будет нужно, они вам помогут - и счета коммунальные оплатить, и в квартире прибраться, и с собакой погулять. А мы можем сейчас ваш мусор вынести.

Прихватив пакет с мусором, мы едем по следующему адресу. В эту неделю волонтерам поступила уже тысяча заявок.

- Бывает, приезжаешь, тебе открывают и удивляются: «Ой, а вы пришли? Мы думали, вы забудете и не придёте», – хмурится Алия. - Обидно, что многие бабушки и дедушки в молодёжи разочарованы, что ли. Может, этот проект покажет им, что мы действительно вместе.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

- Вчера, вот, например, мы ездили к одной поэтессе, в советское время у неё был псевдоним Египетская, – подхватывает Даниил. - Она подарила свои книги с автографом и даже посвятила нам стих. Екатерина Николаевна поразилась, что молодые люди помогают старикам, что они не забыты, что они нужны.

- А многие уже присоединились к вашему движению?

- Больше двадцати тысяч, и мы ждем ещё, потому что работа находится каждому, – улыбается Алия, и ямочки появляются на её щеках. – Знаете, раньше многие крутили пальцем у виска: зачем тебе это надо, зачем ты тратишь своё время просто так. И я им объясняла, как могла: я кайфую от того, что живу не зря. А сейчас ощущение, все хотят стать волонтерами. Звонят даже пенсионерки, которые сами находятся в группе риска. Мы даём им безопасное задание: принимать и заполнять заявки. Если бы у меня не было столько работы, я бы, как некоторые наши ребята-медики, пошла в инфекционную больницу. Там врачам сейчас очень нужна помощь.

Врачей надо беречь

Московская айтишница Людмила среди первых добровольно самоизолировалась. У неё не было ни температуры, ни кашля. Просто она не хотела где-то заразиться, а потом заразить других.

- Дома у меня появилась куча свободного времени, и я засела в интернете, – вспоминает Людмила, хрупкая девушка с короткой мальчиковой стрижкой. - В соцсетях я увидела пару сообщений наших врачей, что им не хватает респираторов. Попыталась найти ещё информацию на эту тему и поняла, что наши фонды и СМИ об этом почему-то не говорят. Тогда я просто написала на своей страничке в Фэйсбуке: «Нужна ли какая-то помощь медикам?» И тут же получила от них ответы: «У нас нет средств защиты, но приём больных начнётся в ближайшее время». Иногда прилетали такие сообщения: «У нас есть три костюма, две пары очков, респираторов нет, и не очень понятно, как без этих средств вести приём больных». Такие новости меня расстроили, потому что я уже слышала, что за рубежом медики заразились именно в первые дни эпидемии, когда у них ещё не было средств защиты, кто-то из них умер, а кто-то лежал под ИВЛ.

Тогда Людмила сделала новый пост с хэштегом #ВрачейНадоБеречь. Она объявила сбор денег на закупку СИЗов (средств индивидуальной защиты). За сутки её друзья и друзья друзей пожертвовали 130 тысяч рублей. Только вот было не совсем понятно, что нужно купить в первую очередь и кому отправить деньги. Людмила обзвонила больницы, посоветовалась с врачами и в результате составила базовый набор, в который входили костюмы, респираторы, очки и щитки.

- Никто в мире не предполагал, что случится пандемия, поэтому сейчас повсюду не хватает средств защиты, и мы с ребятами помогаем пополнять запасы наших больниц, – объясняет Людмила. – Отправляем наборы, как правило, региональным больницам, маленьким отделениям, которые только-только начинают приём пациентов с подозрением на коронавирус. А ещё к нашей акции подключился фонд «Живой. Фонд помощи взрослым» - они собирают средства для поддержки крупных больниц, которые уже ведут приём, где есть заражённые, где уже не хватает ни денег, ни рук.

- Одно дело купить СИЗы, другое – их найти, ведь они сейчас в дефиците. Как вам это удаётся?

- У нас целая группа волонтеров, которая занимается поиском поставщиков. И то, что сейчас происходит на рынке, это ужасно. Недавно с моим знакомым врачом из Питера случилась такая история: он заказал у проверенного поставщика респираторы высокой степени защиты. А вместо них получил - не очень качественные и дешевые. То есть сейчас даже, казалось бы, надёжные люди, начинают совершать странные поступки.

А ещё цены на СИЗы выросли в несколько раз. Так, например, один респиратор третьей степени защиты сейчас стоит 1500 рублей, в то время как его обычная цена 200 рублей. При этом респиратор – одноразовый, и после нескольких часов использования его нужно выкинуть и надеть новый. Но из-за дефицита во всём мире средства защиты пытаются переиспользовать. И даже крупные компании рекомендуют способы для их дезинфекции. Людмила с командой профессионалов начала собирать и переводить советы зарубежных производителей по использованию СИЗов.

- Вас не огорчает, что пока кто-то помогает врачам, другие пытается сделать деньги?

- Ну, я понимаю: если бы наше общество было добрым и пушистым, мы бы уже жили в волшебном мире. Но мне кажется, мир сейчас меняется всё же в лучшую сторону. Меня восхищает, как в этой трудной ситуации люди жертвуют свои деньги, как самоотверженно себя ведут врачи. Были случаи, когда в начале нашей работы нас просили привезти СИЗы московские медики. Но как только я заикалась, что мы оказываем помощь пока только регионам, они тут же отвечали: «Им нужнее, мы найдём». По-моему, это героизм.

Скорая психологическая помощь

В СМИ то и дело появляются печальные новости о зарубежных врачах, которые борются с коронавирусом. Американская медсестра Диана Торрес призналась, что ей снятся кошмары, а ещё она плачет из-за усталости и стресса. Итальянская медсестра Даниэла Трецци заболела и покончила с собой, потому что боялась кого-то заразить. Иранский врач Ширин Рухани тоже заболела, но продолжала лечить, потому что в больнице не хватало медиков, в результате, она умерла.

В какой-то момент Людмила подумала, что такие же стресс, панику, страх возможно придется пережить и российским врачам. Тогда она опубликовала новый пост: «А есть ли психологи, которые готовы помогать докторам бесплатно?» За сутки набралось 20 человек, а ещё через несколько дней их уже было 200.

- Меня подруга спросила: «Тут делают платформу психологов для врачей - хочешь помочь?» А чего не помочь? – улыбается Кристина Яновская. - Тем более, я не только психолог, но и неплохой организатор. А ещё у меня машина есть, на которой в любой момент можно что-то привезти-отвезти.

Так Кристина стала координатором психологов-волонтеров. Буквально за несколько дней они создали сайт «Психологи для медиков». В любое время любой врач может записаться на консультацию, а любой психолог может подать заявку и стать волонтером.

- Некоторые врачи пишут: «Я работаю без перерывов и вряд ли увижу семью ближайшие три недели…» – делится Кристина. - Представьте себе, как они чувствуют себя? Они просто выгорают. А если при этом у них будет большой приток больных, и им придётся делать выбор, как другим зарубежным врачам: кому помочь первому!? Мы надеемся, что станем «скорой психологической помощью» для медиков.

Давайте, я печенек испеку

- Посылку для Наденьки примите, пожалуйста, – топчется на пороге больничного кабинета мужчина. Медсестра забирает пузатый пакет, а он всё стоит, как будто ждет чего-то. Потом делает вялую попытку узнать, когда снова сможет увидеть жену.

- Вот, как только она выздоровеет, так сразу и увидите, – бодрым голосом сообщает ему девушка и кладёт его передачу на горку из таких же пакетов.

Городскую клинику № 52 на время эпидемии перепрофилировали. Теперь сюда тоже привозят больных с подозрением на коронавирус. Поэтому из-за карантина посетителям не попасть к своим родственникам и близким, но они могут передать разные вкусности и необходимые вещи.

Мы вместе с несколькими волонтерами грузим эти посылки в тележку и развозим по корпусам больницы. На нас - защитное обмундирование. С неба падает снежная крупа. Колеса тележки скользят по мокрой жиже.

- Как ты оказалась здесь? – спрашиваю я мою напарницу в забавных круглых очках и с россыпью тату звёзд на скуле.

- Увидела первое объявление и бросила заявку, всё просто, – неохотно объясняет она. - Во-первых, я не могу сидеть, когда знаю, что кому-то могу быть полезной. Ну, а во-вторых, из-за этой эпидемии я осталась без работы и денег. А у меня принцип такой: в любой непонятной ситуации иди волонтерить.

- В смысле: твори добро, и оно к тебе обязательно вернется?

- А волонтерство это не про добро или точнее - не только про добро. Вот все почему-то думают, если ты волонтер, значит ты добрый, а ещё терпеливый. А это вообще может быть не так. Я вот, например, нервная очень. Но я здесь. Знаешь, почему?

- Почему?

- Потому что так я выражаю свою гражданскую позицию. Система не идеальная, и мы должны друг другу помогать.

Таша Грановская волонтёрит уже 12 лет. А всё началось с того, что она познакомилась с ВИЧ-инфицированной девушкой, которую врачи отказались лечить. Выписали из больницы - и до свиданья. Тогда Таша помогла ей вернуться обратно. Потом она занималась то уличной медициной, то помогала неизлечимо больным.

- Есть работа, которую просто нужно делать, вот и всё, - говорит она. - Для этого не надо быть супер-добрым или отзывчивым, для этого надо просто быть гражданином, иметь гражданское самосознание.

Наконец, мы оказываемся в нужном корпусе. Наша задача - переложить всё в тележки с названиями отделений и номерами этажей. Мы быстро справляемся и едем за новой партией.

Сбором волонтеров и организацией их работы занимается «Фонд 52», действующий при этой клинике уже три года.

- У медиков сейчас много своих забот, поэтому им помогают волонтеры, – рассказывает сотрудник «Фонда 52» Юлия Борисова. - Два парня сейчас трудятся в транспортной бригаде, а девочка в лаборатории разбирается с разными бумагами. Ну, а я вам новую помощницу привела.

Мила быстро включается в работу. И мы снова везем нагруженную тележку, на этот раз - в корпус, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус.

- А ты не боишься здесь заразиться?

- Чего бояться-то? – поднимает она подведенную бровь. - Мы в костюмах, масках и не заходим на территорию, где находятся больные. Так что здесь нет шансов подцепить вирус. И вообще страха нет, когда помогаешь другим.

В корпусе разбирать посылки нам помогает добродушная дежурная.

- Человек создание хрупкое. Только вспоминает он об этом, когда приходит беда, – говорит она, ни к кому особо не обращаясь. – Живем, и кажется, всё у нас есть, сытые, довольные, а на самом деле всё это может исчезнуть в один момент.

- Вы знаете, пока я раскладывала эти пакеты, я подумала, что Бог допустил эту ситуацию не просто так, – вдруг откликается Мила. - Чтобы люди задумались, что они делают неправильно. Как мы живём сейчас? Дружба, любовь, семья - обесцениваются. Зато понты и бумажки – в цене. Нет, я понимаю, что мы живем в материальном мире, и деньги нам нужны. Но на что ты можешь их сейчас потратить?! Копить нужно не деньги, копить нужно от-но-ше-ния-я! Богу пришлось нас немножечко встряхнуть, чтобы мы перестали думать только о себе и подумали о других.

Стать волонтёром 52-ой больницы очень легко: заходишь на сайт «Фонда 52», заполняешь анкету и ждёшь звонка. Принимают в больницу всех, кроме людей старше 65 лет и у кого дома есть родственники такого возраста.

- Больше десяти лет я работаю в благотворительности, но никогда не встречала того, что происходит сейчас: как легко люди готовы записаться в волонтеры, – округляет глаза Юлия Борисова. - Все быстро без лишних вопросов спешат помочь. У нас есть волонтерский чат, куда я отправляю задания. Так вот, они разбираются ровно за минуту. Бывает, помощь приходит совершенно неожиданно. Мы пытаемся обеспечить перекус нашим врачам - и откликаются дорогие рестораны. В обычной жизни я бы никогда не могла представить, что дорогой ресторан может привезти бесплатно в больницу горячий обед. Но сейчас все начинают понимать, что нужен вклад каждого. Иногда кажется, всё плохо, всего не хватает, но тут звонит волонтер: «Давайте, я печенек для врачей испеку». И ты понимаешь: ну, чёрт возьми, не всё потеряно в этом мире.