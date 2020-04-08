Лунный пузырь Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым США возглавят возвращение людей на Луну для долгосрочного исследования и использования, а затем человеческие миссии на Марс и «другие объекты».

Кроме того, президент США объявил недействительным Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года, которое объявляло Луну и другие небесные тела всеобщей собственностью и запрещало установление суверенитета какого-либо государства над этими объектами.

Справедливости ради надо отметить, что подписали и ратифицировали это соглашение всего 18 стран и среди них нет ни одной передовой в освоении космоса. В соответствии с указом главы Белого дома космическое пространство превращается в «Дикий Запад», где первый, кто захватит территорию, будет владеть ею.

«Американцы должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством. Космическое пространство является юридически и физически уникальной сферой человеческой деятельности, и Соединённые Штаты не рассматривают его как глобальное достояние» - говорится в указе Трампа.

Таким образом президент США предписывает как можно скорее высадить астронавтов на Луну и Марс и начать там геологоразведку в коммерческих целях. Если какая-то страна пребудет на эти объекты после американцев, возможно, им и дадут совершить посадку, но все разведанные полезные ископаемые будут объвлены собственностью американских копаний. В госкорпорации Роскосмос заявили о недопустимости попыток «экспроприации космического пространства» и осудили «агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет».

Указ Трампа, подписанный во время эпидемии коронавируса, можно рассматривать в качестве пиар-хода призванного вернуть энтузиазм американцам. Затянувшийся карантин наносит сильный удар по американской экономике и рынок нуждается в хороших новостях.

После разрешения Белого дома разведывать Луну, Марс и «другие объекты», частные фирмы, готовые принять участие в этих проектах, могут разместить свои акции на бирже и реанимировать находящийся в коме фондовый рынок. Коммерческая эффективность полётов на Луну крайне сомнительна - сам полёт будет стоить на порядок или два дороже любых добытых там «полезных ископаемых».

Что касается полётов на Марс, то кроме их запредельной дороговизны до сих пор не решен вопрос о защите человека от космической радиации. Рынок акций «освоения Солнечной системы» может оказаться пузырём подобно пузырю доткомов, громко лопнувшему в 2000 году. Тогда инвесторы, вкладывающие свои деньги в интернет-компании, разорились и были отброшены словно отработавшая ступень космического корабля, но это не погубило интернет-компании и отрасль бурно развивается по сегодняшний день. Американскому государству не по карману эти дорогостоящие проекты, а огромные частные инвестиции, не находящие себе эффективного применения на Земле, могут обеспечить выполнение этих наполеоновских планов.

Помимо экономики Трмпа волнует политический эффект его планов по освоению космоса. Ещё в 2019 году, до пандемии и экономических проблем, глава Белого дома объявил о планах по высадке американских астронавтов на Луне в течении пяти лет. Перед президентскими выборами 2020 года Трамп нуждался в материальных доказательствах того, что он «сделал Америку вновь великой». Повторная высадка человека на Луну и первая высадка человека на Марс как нельзя лучше подходят для этого. К ноябрю 2020 года, когда американский избиратель будет делать свой выбор, никто никуда не полетит, но этого и не требуется. Трамп сделал громкий пиар-ход в расчёте на политические и экономические дивиденды, при этом ничем не рискуя, поскольку реализовывать его сомнительные инициативы придется следующим президентам США.