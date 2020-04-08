Для учащихся с первого по восьмой класс учебный год может завершиться досрочно, сообщили в Минпросвещения. Аттестация будет проводиться по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ. Часть программы могут перенести на следующий учебный год, добавили в ведомстве.

Однако учащимся одиннадцатых классов могут продлить учебу до 8 июня, вплоть до дня Единого госэкзамена по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Далее 11 июня выпускники сдадут экзамен по русскому языку, на 15 июня назначен экзамен по математике базового и профильного уровней, на 18 июня — по истории и физике, на 22 июня — по обществознанию и химии.

25 июня школьники начнут сдавать иностранные языки, 26 и 29 июня пройдет устная часть этих экзаменов. В ведомстве также сообщили, что при учете эпидемиологической ситуации в некоторых регионах школьники смогут вернуться к нормальному обучению с соблюдением санитарных требований, добавили в ведомстве, среди которых дробление классов на более мелкие группы, корректировка учебных планов, сокращение учебного времени, акцент на освоение нового материала.

Напомним, учебный процесс был переведен в режим онлайн в связи с распространением коронавируса в стране. На сегодня в России более 8 тысяч заболевших в 79 регионах РФ.