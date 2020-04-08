В Кремле рассказали о доминирующем мнении на совещании у Путина по коронавирусу

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – рассказал журналистам, что решение о том, как и когда выходить из режима самоизоляции ещё только предстоит принять. По словам представителя Кремля, власти при этом будут учитывать развитие ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

Кроме того, Песков подчеркнул, что участники совещания у российского лидера Владимира Путина отметили, что примерно в конце следующей недели будет понятно, какой дал эффект режим самоизоляции, который действует сейчас в стране.

Также руководитель пресс-службы президента пояснил, что Россия может принимать решение, используя в том числе и опыт стран Старого Света, Азии и США.

При этом Песков добавил, что на совещании, которое проходило накануне, доминировала точка зрения, что решение о режиме самоизоляции было принято верно, так это позволяет разорвать цепочки распространения коронавируса.

За истекшие сутки в 56 регионах России выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. По-прежнему лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 660 заболевших. На втором месте Подмосковье (+95 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+34), Ленинградская область (+32) и Марий Эл (+27).

В общей сложности в России на данный период зарегистрировано 8 672 случаев заболевания, из которых Москве зафиксировано 5 841 случай.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».