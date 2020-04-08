В Нью-Йорке рассказали, кто чаще всего в городе умирает от коронавируса

Печальные данные озвучил мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио, который рассказал СМИ, что от коронавируса в этом американском мегаполисе чаще всего умирают представители латиноамериканской диаспоры.

На сегодня Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии коронавируса в США, а за последние сутки число безвозвратных потерь в городе составило 779 человек, что стало наибольшим числом с начала эпидемии. Общее число погибших достигло 6 268 человек. «Мы узнали, что смерть от COVID-19 в городе затронула прежде всего латиноамериканскую общину – 34% смертей», - рассказал де Боазио.

Он добавил, что представители данной общины составляет около 29% всех жителей Нью-Йорка. Мэр сообщил также, что информация о большом числе летальных исходов среди латиноамериканцев является предварительной, но она основывается на конкретных сведениях.

«Она опирается на статистику смертей, на работу наших судмедэкспертов и нашего департамента здравоохранения. Эти конкретные сведения задокументированы», - сказал де Блазио.

США сегодня находятся на первом месте по числу инфицированных коронавирусом в мире, в стране насчитывается более 400 тыс. заболевших новым вирусом. На втором месте находится Испания, в стране заразилось коронавирусом 146 тыс. человек. Италия по числу заболевших на третьем месте (139 тыс.).