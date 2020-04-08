Цены на нефть на фьючерсные контракты выросли примерно на треть, и настроения участников торгов уже не такие пессимистичные.

За ценами на нефть онлайн можно следить здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

К тому же уже в четверг состоится экстренная онлайн-встреча стран ОПЕК+ и приглашенных ими других нефтедобывающих стран, на которой, возможно, будет достигнуто соглашение о резком снижении добычи нефти. Во всяком случае, на это возлагаются больше надежды.

Однако все это больше похоже на красивую оболочку. А под ней, то есть на физическом рынке, ситуация остается критической, если не сказать большего.

Еще неделю назад многие издания сообщали о том, что в отдельных случаях продавцы готовы отдавать нефть бесплатно, лишь бы не тратить деньги на ее хранение и транспортировку.

На самом деле, с тех пор ничего не изменилось, разве что цифры на экранах биржевых мониторов.

Как утверждают непосредственные участники рынка, если в спокойное время разница между фьючерсными ценами и ценами на физическом рынке редко могла превышать $2, то сейчас эта разница составляет почти $10.

“Такого дисбаланса не было, по-моему, никогда. По большому счету, фьючерсный рынок сейчас – это своего рода матрица, которая не имеет никакой связи с реальностью. Но недавний скачок цен могут использовать в своих целях сланцевые компании США. Они активно используют производные инструменты для хеджирования, то есть фиксации цен будущих поставок”, - говорит старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Во вторник, например, российская Urals при отгрузке из Новороссийска стоила $19,85 за бочку. А поставки в Азию проходили по цене еще ниже. Речь идет о сорте Sokol, который добывается на Сахалине. Если еще несколько месяцев назад она торговалась дороже эталонной Dubai примерно на $9, то сейчас уже с рекордной за всю историю скидкой в $8, об том пишет Reuters.

Reuters

Действительно, спроса на нефть нет, и пока ему просто неоткуда взяться. Крупнейшие экономики мира остаются на карантине, и о сроках снятия ограничений никакой конкретики нет. Пока только Китай возвращается к привычной жизни. Но кризис начался именно там.

Рынок производных инструментов как раз демонстрирует надежду на улучшение ситуации в будущем, но пока все так и остается надеждой.

В США, кстати, хранилища уже переполнены, и Минэнерго вынуждено было открыть Стратегический резерв для частных компаний. Теперь они будут отправлять свои избыточные баррели туда.

Похоже, что ситуация со спросом именно на американскую нефть даже хуже, чем там, где эталонной смесью считается североморская Brent.

Разница между ценой Brent и WTI достигла уже почти $8. То есть, при текущих ценах американская нефть торгуется с дисконтом примерно в 30%.

Крах сланцевого сектора все же наступит?

Вполне возможно, сложившаяся ситуация все же приведет к краху сланцевого сектора, о котором так много говорилось.

Согласно прогнозу Rystad Energy, число буровых установок в Штатах может рухнуть на 65% - до 200 штук. Процесс уже начался: еще в середине марта работало 620 вышек, а по последним данным, их число сократилось до 500, то есть почти на 20% всего за три недели.

“Сценарий смерти сланцевого сектора, безусловно, возможен, однако этот сектор отличается невероятной гибкостью и наличием разнообразных инструментов подстройки под текущую ситуацию. Как я уже сказал, они активно используют производные инструменты, а также, в случае необходимости, могут консервировать работу на месторождениях. Слабым местом, пожалуй, является их финансовая устойчивость. Вопрос в том, как долго они протянут”, - говорит Стремоухов.

Нефтяники уже просят Железнодорожную комиссию Техаса, которая регулирует нефтяную отрасль, принять меры по сокращению добычи нефти, чтобы остановить обвал цен.

Как сообщает Bloomberg, вопрос квотирования будет обсуждаться 14 апреля.

Texland Petroleum уже начала снижать производство, поскольку покупатели отказываются от контрактов. К 1 мая, ожидает глава компании Джим Уилкс, все 1211 скважин будут остановлены.

Как говорил Дональд Трамп, сокращение добычи нефти может произойти и автоматически. Рынок отрегулирует этот вопрос самостоятельно. Похоже, именно это сейчас и происходит.