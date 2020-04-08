Вход/Регистрация Подписка

В отрыве от реальности

Москва, 08.04.2020
Рынок нефти в последнее время демонстрирует признаки оптимизма. Но только на первый взгляд.
#Нефть
#Рынок нефти
#Конъюнктура
#Мировой кризис
#Экономика
  • В отрыве от реальности

Фото из открытых источников

Цены на нефть на фьючерсные контракты выросли примерно на треть, и настроения участников торгов уже не такие пессимистичные.

За ценами на нефть онлайн можно следить здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

К тому же уже в четверг состоится экстренная онлайн-встреча стран ОПЕК+ и приглашенных ими других нефтедобывающих стран, на которой, возможно, будет достигнуто соглашение о резком снижении добычи нефти. Во всяком случае, на это возлагаются больше надежды.

Однако все это больше похоже на красивую оболочку. А под ней, то есть на физическом рынке, ситуация остается критической, если не сказать большего.

Еще неделю назад многие издания сообщали о том, что в отдельных случаях продавцы готовы отдавать нефть бесплатно, лишь бы не тратить деньги на ее хранение и транспортировку.

На самом деле, с тех пор ничего не изменилось, разве что цифры на экранах биржевых мониторов.

Как утверждают непосредственные участники рынка, если в спокойное время разница между фьючерсными ценами и ценами на физическом рынке редко могла превышать $2, то сейчас эта разница составляет почти $10.

“Такого дисбаланса не было, по-моему, никогда. По большому счету, фьючерсный рынок сейчас – это своего рода матрица, которая не имеет никакой связи с реальностью. Но недавний скачок цен могут использовать в своих целях сланцевые компании США. Они активно используют производные инструменты для хеджирования, то есть фиксации цен будущих поставок”, - говорит старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Во вторник, например, российская Urals при отгрузке из Новороссийска стоила $19,85 за бочку. А поставки в Азию проходили по цене еще ниже. Речь идет о сорте Sokol, который добывается на Сахалине. Если еще несколько месяцев назад она торговалась дороже эталонной Dubai примерно на $9, то сейчас уже с рекордной за всю историю скидкой в $8, об том пишет Reuters. 

sokoldiff.jpg Reuters
Reuters

Действительно, спроса на нефть нет, и пока ему просто неоткуда взяться. Крупнейшие экономики мира остаются на карантине, и о сроках снятия ограничений никакой конкретики нет. Пока только Китай возвращается к привычной жизни. Но кризис начался именно там.

Рынок производных инструментов как раз демонстрирует надежду на улучшение ситуации в будущем, но пока все так и остается надеждой.

В США, кстати, хранилища уже переполнены, и Минэнерго вынуждено было открыть Стратегический резерв для частных компаний. Теперь они будут отправлять свои избыточные баррели туда.

Похоже, что ситуация со спросом именно на американскую нефть даже хуже, чем там, где эталонной смесью считается североморская Brent.

Разница между ценой Brent и WTI достигла уже почти $8. То есть, при текущих ценах американская нефть торгуется с дисконтом примерно в 30%.

 

Крах сланцевого сектора все же наступит?

 

Вполне возможно, сложившаяся ситуация все же приведет к краху сланцевого сектора, о котором так много говорилось.

Согласно прогнозу Rystad Energy, число буровых установок в Штатах может рухнуть на 65% - до 200 штук. Процесс уже начался: еще в середине марта работало 620 вышек, а по последним данным, их число сократилось до 500, то есть почти на 20% всего за три недели.

“Сценарий смерти сланцевого сектора, безусловно, возможен, однако этот сектор отличается невероятной гибкостью и наличием разнообразных инструментов подстройки под текущую ситуацию. Как я уже сказал, они активно используют производные инструменты, а также, в случае необходимости, могут консервировать работу на месторождениях. Слабым местом, пожалуй, является их финансовая устойчивость. Вопрос в том, как долго они протянут”, - говорит Стремоухов.

Нефтяники уже просят Железнодорожную комиссию Техаса, которая регулирует нефтяную отрасль, принять меры по сокращению добычи нефти, чтобы остановить обвал цен.

Как сообщает Bloomberg, вопрос квотирования будет обсуждаться 14 апреля.

Texland Petroleum уже начала снижать производство, поскольку покупатели отказываются от контрактов. К 1 мая, ожидает глава компании Джим Уилкс, все 1211 скважин будут остановлены.

Как говорил Дональд Трамп, сокращение добычи нефти может произойти и автоматически. Рынок отрегулирует этот вопрос самостоятельно. Похоже, именно это сейчас и происходит.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Вирус бедности: что предстоит лечить правительству
    Нынешний кризис от предыдущих отличается тем, что источники шоков — не экономические. Ключевую роль в нынешней ситуации, в отличие от того, что происходило в 2008 или 2014 году, играет социальная составляющая
  2. Чудеса устойчивости
    Ситуация на финансовых рынках мира постепенно стабилизировалась. Мировые индексы оттолкнулись от дна и начали восстанавливаться, хотя волатильность остается высокой, и рост сменяется падением. Тем не менее, никаких признаков паники уже нет, и особенно на этом фоне относительной стабильностью выделяется российский рынок
  3. ОПЕК+ растет в цене
    Дональд Трамп заявил о новых переговорах между РФ и Саудовской Аравии по возможной сделке по сокращению добычи нефти. Но главные участники ОПЕК+ готовы пойти на это только вместе со странами «большой двадцатки». Эксперты видят в перспективе возможность расширения нефтяного картеля
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама