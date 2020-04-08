В России некоторые компании из-за эпидемии коронавируса COVID-19 стали переходить на четырёхдневную рабочую неделю.

В частности, нефтехимическая компания «Сибур» ввела для четырёхдневку для своего административно-управленческого персонала и всех сотрудников корпоративного центра в российской столице.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник в компании, это примерно 25% всех сотрудников «Сибура».

По словам собеседника издания, сокращение рабочей недели является временной антикризисной мерой, которая продлится несколько месяцев. В период ухудшения экономической ситуации в стране из-за пандемии это позволит компании минимум на треть сократить возможные потери.

Ранее сообщалось, что в период распространения в РФ коронавируса COVID-19 и введения карантина и режима самоизоляции профессия курьера стала одной из самых популярных в стране. При этом максимальная зарплата в этой сфере сейчас достигает 150 тыс. руб.

За истекшие сутки в 56 регионах России выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. По-прежнему лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 660 заболевших. На втором месте Подмосковье (+95 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+34), Ленинградская область (+32) и Марий Эл (+27).

Онлайн карта распространения коронавируса в России и мире опубликована здесь

В общей сложности в России на данный период зарегистрировано 8 672 случаев заболевания, из которых Москве зафиксировано 5 841 случай.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения коронавируса.



Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».