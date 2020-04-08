Уволить сотрудника по инициативе работодателя во время эпидемии коронавируса можно только в соответствии с Трудовым кодексом, рассказали в Федеральной службе по труду и занятости «Российской газете».

Уволить сотрудника по причине отсутствия у компании прибыли нельзя, добавили в ведомстве.

Уволить сотрудника в нерабочий месяц можно все по тем же причинам, которые являются основанием для прерывания трудовых отношений и в обычный период, а именно, если сотрудник грубо нарушает дисциплину, опаздывает, приходит пьяный, отсутствует без уважительных причин больше четырех часов подряд, пытается украсть имущество компании или совершает аморальные поступки.

Сократить работника в период эпидемии коронавируса возможно только в случае ликвидации юрлица или изменения штатной численности. При этом увольняемый работник должен быть уведомлен за два месяца, а заработная плата должна быть выплачена в полном объеме, в том числе по неиспользованным отпускам.

Также должно быть выплачено выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты.

А в случае отсутствия у работника нового места занятости, предыдущий работодатель обязан выплачивать ему зарплату в течении двух месяцев.

На период нерабочих дней запрещено увольнять сотрудников в декрете, беременных, матерей с малолетними детьми и матерей-одиночек с ребенком до 14 лет.

Не подлежат сокращению и работники, которые получили в организации увечья или профессиональное заболевание.

При этом разрешается увольнять сотрудника в случае объявления чрезвычайной ситуации, как являющейся ситуацией независящей от работодателя, отметили в Роструде.

Если компания не относится к числу исключений, «которые продолжают работать в нерабочие дни», то уволить или даже предупредить сотрудника о предстоящем увольнении в нерабочие дни также нельзя.