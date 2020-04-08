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В Сбербанке назвали категории товаров с падением трат практически до нуля

Москва, 08.04.2020

Согласно оценке аналитиков Сбербанка, только за первую неделю режима самоизоляции, который продолжает действовать в нашей стране из-за пандемия коронавируса COVID-19, россияне почти до нуля сократили расходы на ювелирные изделия, туризм и салоны красоты.

По мнению экспертов, такие условия приведут к тому, что в апреле ВВП недосчитается почти 1 трлн руб., передаёт РБК.

Самое большое падение зафиксировано в таких категориях, как ювелирнык изделия – на 97%, туризм (96,9%), Duty Free (96,7%). Сильно пострадали салоны красоты, массажные салоны и SPA-салоны (94,8%). Покупки одежды, обуви и аксессуаров сократились на 94,2%. Сильно рухнули – на 92,6% – расходы на авиабилеты. Более 83% выручки потеряли отели, 82,5% - отрасли развлечения. Кафе, бары и рестораны – 75,6%. Покупки бытовой и электроники сократились более чем на 58,2%.

Всего клиенты крупнейшей кредитной организации страны за неделю режима самоизоляции сократили свои расходы по картам банка на 22,9% по сравнению с предшествующей неделей. Всего из 38 категорий товаров рост показывают только четыре. Это винные магазины (+31%), цифровые товары (+17,4%), лекарства (+15,5%), а также продуктовые магазины (+9,2%).

Аналитики Сбербанка убеждены, что если текущие уровни потребления сохранятся как минимум до конца апреля, то ВВП страны потеряет минимум 950 млрд руб. (почти 1% от годового объёма). Кроме того, авторы исследования, отмечают, что спрос будет более или менее устойчивым только в сегменте продуктов.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».

Онлайн карту распространения коронавируса в России и в мире можно посмотреть здесь

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