В США увидели возможность возвращения Крыма Украине из-за эпидемии COVID-19

Период пандемии коронавируса является наиболее подходящим моментом для возвращения Крыма Украине, считают бывшие послы США в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор.

Они предложили непременно воспользоваться ситуацией для оказания давления на Россию в этом вопросе, приводит мнение дипломатов на сайте National Public Radio.

По утверждению авторов обращения, мировая ситуация с распространением коронавируса дает неожиданную возможность «прекратить конфликт на Украине».

Карту распространения коронавируса в онлайн режиме смотрите здесь

Это может произойти в случае, если Вашингтон предложит Москве снять все санкции в обмен на возвращение Крыма и прекращения конфликта на Украине.

Экс-послы уверены, что в условиях распространения коронавируса и падения нефтяных цен, Москва согласится на это предложение, с которым должен выступить американский президент Дональд Трамп в сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины, заявили экс-дипломаты.

Цены на нефть онлайн смотрите здесь

Накануне предложение России по снятию санкций, мешающих государствам бороться с коронавирусом, заблокировали в Генассамблее ООН США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия. Москва в частности предложила снять односторонние санкции, которые были приняты в обход СБ ООН, и отказаться от торговых войн особенно в адрес развивающихся стран.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года всенародного референдума. В ходе голосования более 98% избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.