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Японcкая экономика обвалится во втором квартале на 25%

Москва, 08.04.2020
#Япония
#Коронавирус
#Экономика
  • Японcкая экономика обвалится во втором квартале на 25%

AP/TASS

Несмотря на мощную программу поддержки японская экономика, столкнувшаяся с самым серьезным в послевоенное время вызовом, движется во втором квартале к обвалу. По мнению экономистов банка Goldman Sachs, он составит 25%. Рекордное сокращение ВВП происходит на фоне введения премьером Синдзо Абэ чрезвычайного положения в Токио, Осаке и еще пяти префектурах, связанного с эпидемией коронавируса COVID-19. На долю префектур, в которых действует чрезвычайное положение, приходится половина промышленного производства страны.

Сидение дома, к которому призывают власти на всех уровнях, снизит потребительские расходы населения на 25% в текущем квартале в пересчете на год, а также вызовет сокращение расходов бизнеса, говорится в аналитической записке экономистов Goldman Sachs Наохико Бабы и Юрико Танаки. Они также прогнозируют снижение экспорта в апреле- июне на 60%.

Кстати, меры по борьбе с коронавирусом в Стране восходящего солнца отличаются от аналогичных мер в Европе и США тем, что не носят обязательного характера. Несмотря на режим ЧС общественный транспорт, финансовая система и продовольственные магазины продолжают работать.

Так же, как в других странах, правительство Японии приняло программу поддержки экономики. Она тоже рекордная, ее объем 108,2 трлн иен (992 млрд долларов), что составляет примерно пятую часть ВВП страны. Программа поддержки намного превышает аналогичную программу, принятую 11 лет назад во время финансового кризиса.

Радикальные меры японского правительства, которое до этого действовало спокойно и хладнокровно, объясняется стремительным распространением эпидемии по островам. Количество инфицированных COVID-19, в последние дни резко увеличилось. Численность заболевших превышает 4 тысячи человек и в 10 раз больше, чем было месяц назад. Очевидно, что отдельные регионы Японии ждет судьба наиболее пораженных эпидемией районов Европы и Америки. Япония готовится к пику эпидемии, который по расчетам медиков придется на последнюю неделю апреля.

К ударам судьбы следует прибавить и перенос Олимпиады, на которую японцы возлагали большие надежды.

Министр финансов Таро Асо заявил журналистам, что приоритетной задачей властей сейчас является поддержка экономики.

В мае, по словам Абэ, домохозяйства с низкими доходами получат чеки на 4 трлн иен. 2,3 трлн составит помощь для мелкого бизнеса.

Предусмотрены большие средства и на поддержку компаний, которые не будут увольнять работников. Бизнес получит на год налоговые каникулы по налогу на прибыль и региональным налогам.

Ожидается, что несмотря на необязательный характер действий властей дисциплинированные японцы сократят контакты друг с другом на 70-80%. После того, как эпидемия коронавируса будет взята под контроль, наступит вторая фаза действия программы поддержки. Ее основная задача – быстрое восстановление туристического сектора и расходов потребителей. Большую поддержку получат региональные экономики.

И все же несмотря на огромные деньги большинство экономистов настроены пессимистично. Избежать серьезной рецессии не удастся. Единственное, что сейчас еще можно сделать, так это смягчить ее и максимально ускорить восстановление третьей экономики планеты.

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