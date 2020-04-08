В России за прошедшие сутки выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб по мониторингу и контролю с коронавирусом.

Уточняется, что заболевшие выявлены в 56 регионах страны.

Онлайн карту распространения коронавируса можно увидеть здесь

По-прежнему лидером по числу заболевших коронавирусом остается Москва, где за сутки выявили 660 заболевших.

На втором месте по росту числа заболевших вышло Подмосковье, где выявлено 95 случаев инфицирования.

Отмечается нарастание и в других регионах. В Санкт-Петербурге отмечается 34 случая, 32 - в Ленинградской области, 27 - в Марий Эл, 25 - в Мурманской области.

По 24 случая коронавируса выявлены в Краснодарском крае и Нижегородской области. В Коми, Липецкой области и Ингушетии нашли по 18 человек заболевших коронавирусом. 15 заболевших - в Рязанской области, 11 - в ЯНАО.

По 10 новых случаев COVID-19 выявлено в Воронежской области и Кабардино-Балкарии, 9 - в Чувашии, по 8 - в Оренбургской области и Хабаровском крае. В общей сложности в России на данный период зарегистрировано 8 672 случаев заболевания, из которых Москве зафиксировано 5841 случай.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент России Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях острой необходимости. Позже мэр Москвы отметил, что пока не будет вводить пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».