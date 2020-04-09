Время пошло

Проведя в среду 8 апреля совещание с экспертами по эпидемической ситуации и профилактике коронавируса, выступив затем перед губернаторами, Владимир Путин объявил несколько инициатив по поддержке здравоохранения и медиков, семей с детьми, безработных и выразил готовность ввести новые меры поддержки бизнеса.

Выступая перед главами регионов, президент сообщил, что власти понимают: экономика России не выйдет без потерь из нынешнего кризиса. При этом он заявил: «Мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития. Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем всё для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются», — сказал Владимир Путин.

Правительство будет помогать, прежде всего, компаниям, сохраняющим занятость. «Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты», — сказал президент России.

Он также поручил правительству с участием Центрального Банка «в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников».

Интересные факты

Чиновники стараются оказать поддержку (или создать ее видимость во избежание репутационных потерь), но при этом сохранить побольше денег в бюджете и резервах, считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. В данный момент поддержка проявляется в виде отсрочки по налогам, которые в конечном итоге все равно придется заплатить, а также льготных кредитов для выплаты зарплаты, по которым начисляют проценты уже после 6 месяцев с момента выдачи. Но, отмечает он, на льготы могут рассчитывать только те кто, не испытывал финансовых проблем до карантина, а значит заметная часть бизнеса не сможет получить и эти послабления.

Кроме того, был снижен совокупный размер страховых взносов до 15%. Данные меры больше подходят на стимулирования бизнес активности в обычное время, а не антикризисный пакет, особенно учитывая масштабы текущего кризиса, считает эксперт.

У нас в стране более 4 млн ИП, напоминает Арсений Дадашев. После месяца простоя большинство их них не то что не сможет продолжить свою деятельность, но и вряд ли будет в состоянии обеспечить себя всем необходимым для нормальной жизни. Сейчас у них есть выбор: заложить имущество и взять «беспроцентный» кредит или же сразу подать на банкротство.

Откуда ип-шники будут брать деньги на осуществление отсроченных выплат, выплату зарплаты, ЖКХ, аренда и прочего? Единственная надежда предпринимателей — это максимальное сокращение издержек: увольнения и снижение размера зарплат.

Трудно сказать, о каких мерах поддержки речь идет в этот раз, но вот что точно надо сделать для спасения МСБ, говорит аналитик. Первом делом отменить полностью налоги для малого бизнеса, как минимум, до конца 2020 года. Предоставить им возможность платить зарплату любого удобного размера: в данный момент существует минимум в один МРОТ.

Также, считает он, необходимо продлить срок льготного кредитования до одного года и расширить список лиц, которые могут на него претендовать: запаса ликвидности в банках вполне должно хватить, а если возникнут проблемы, то ЦБ может оперативно его пополнить.

Если всего этого не сделать, полагает Арсений Дадашев, то нас совершенно точно ждут массовые банкротства и увольнения в сегменте МСБ. Бороться с этими последствиями будет гораздо дороже, чем пытаться их избежать.

Количество безработных может увеличиться на 5-7 млн человек. До июля им будут платить из бюджета 12 тысяч 130 рублей, но после этого их положение станет еще хуже, так как найти новую работу будет практически невозможно.

Против черных лебедей и печенегов

Принимаемые пока меры господдержки бизнеса важны, но недостаточны, соглашается главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Необходимо не просто отложить, а реально уменьшить расходы, причём весьма кардинально. Это помогло бы «законсервировать» деятельность на уровне выживания, но сохранить её, переждать пандемию. По оценке бизнес-омбундсмена Бориса Титова, отмечает он, до 90% компаний малого бизнеса не сможет выплатить даже зарплату за апрель.

Особое внимание действительно нужно уделить компаниям, сохраняющим рабочие места, признает аналитик. Здесь сразу несколько преимуществ – не только экономических, но и социальных, гуманитарных.

Поддержка от государства способствовала бы сохранению таких предприятий « на плаву», предотвращению их банкротств, что снизит негатив неплатежей для контрагентов, бюджета, соцфондов, банков. С другой стороны, огромная масса работников таких компаний, их семей получили бы возможность иметь хоть какие-то доходы во время острой фазы эпидемии.

Кроме того, именно эти люди, сотрудники «полуживых», но существующих компаний впоследствии смогут достаточно оперативно вернуть жизнь и на потребительский рынок, поддержать восстановление упавшего спроса и предложения. Поэтому, полагает Марк Гойхман, есть смысл, например, отменить , а не только отсрочить, начисление налогов и взносов на определённый период, компенсировать часть зарплат на уровне МРОТ при условии сохранения другой части за работодателями, остановить начисление платежей по кредитам и пр.

Это, безусловно, потребует значительных расходов и уменьшения доходов бюджета, признает эксперт. Но подобная политика необходима и уже принята в очень многих странах. Сумма необходимой госпомощи составляет около 5,5 трлн руб., по оценке главы Счетной палаты Андрея Кудрина.

В то же время суммарные резервы государства, по данным экспертов Бориса Титова, превышают 40 трлн руб. Во многом они накапливались для государственных нужд на случай кризисных явлений, напоминает Марк Гойхман. Но ведь «черный день» и настал, вслед за прилетевшим «черным лебедем» пандемии, заключает он.

Пока, между тем, государство остается на поддержку скупым, применяя точечные меры и избегая широкомасштабных инициатив, таких, каким стало бы освобождение микро- и малого бизнеса от налоговой нагрузки до конца года, без переноса ее на следующие периоды. Отношение к бизнесу, в общем-то, традиционное: как к куркулям, которые где-то что-то запасли, а теперь должны отдать все до копейки, в рамках «социальной ответственности», относящейся, вообще говоря, к уровню корпораций.

Но без крупных решительных мер с «половцами и печенегами», былые победы над которыми в качестве ободряющего примера привел в среду президент, не справиться. Конечно, важнее всего победить их на эпидемическом фронте, но, как сказал сам Владимир Путин: «Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы».