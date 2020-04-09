Проверку на прочность в условиях эпидемии коронавируса проходят все – и люди, и государство, и экономика. При всех усилиях, предпринимаемых властями по поддержке бизнеса, предприниматели осознают – рассчитывать придется на себя. И хотя есть понимание, что восстановление экономики будет долгим и сложным, есть среди деловых людей те, кто видит в кризисе «окно возможностей» и уже строит планы по расширению своего бизнеса.

Дмитрий Матвеев, президент группы компаний «Кабош» (агропромышленный холдинг, включает в себя тепличный комбинат, предприятия по производству молока и сыра):

«Мы не останавливали нашу работу, и не планируем этого делать, так как имеем дело с непрерывным производством: в случае остановки животные и растения просто погибнут. Чисто в теории мы можем приостановить только переработку молока на сыр на Великолукском молочном комбинате. Но если это сделать, то нам придется куда-то ежедневно девать 200 тонн молока, которое мы производим.

Для меня, как для руководителя крупного агрохолдинга, кризис – это период огромной ответственности, в первую очередь, за людей. Я говорю не только о 1,5 тыс. наших сотрудников, но и об их родных и близких, то есть еще несколько тысяч человек, благосостояние которых зависит сейчас от того, как будут работать наши предприятия. Для меня очень важно, чтобы все наши люди продолжили работать, и не перестали получать заработную плату.

Я прекрасно осознаю, что сейчас наше будущее в основном зависит именно от наших решений на местах. Президент и правительство не могут предусмотреть все нюансы, надеяться нужно именно на себя.

Сейчас прогнозировать развитие событий еще очень рано, мы буквально месяц назад жили с вами в другой стране, даже в другом мире. В последние три недели всё кардинально перестроилось.

На фоне пандемии коронавируса мы также переживаем существенные скачки курса валют, которые серьезно влияют на сельскохозяйственную отрасль. И всё это – на этапе подготовки к одному из самых ответственных периодов в нашей сфере: весенне-полевым работам.

Главным результатом кризиса станет повышение цен на основные продукты в магазинах – молоко и продукцию из него, хлеб и продукты из зерновых культур. Кроме того, началось и продолжится снижение покупательской платежеспособности – люди остаются без работы, теряют заработную плату. У тех, кто сохраняет работу, зарплата снижается просто из-за инфляции на фоне волатильности рубля, и докризисного уровня она достигнет еще нескоро.

По моим расчетам, последствия текущего кризиса мы будем ощущать не менее 1-2 лет, это в лучшем случае, если основная волна коронавируса спадет хотя бы к лету. Сложно представить, что будет, если случится новый виток».

Александр Поцелуев, генеральный директор российской производственной компании Bullitt (выпуск оборудования для горнодобывающей промышленности):

«На фоне пандемии в нашей отрасли закрываются заводы иностранных производителей, а с учетом роста курса рубля, издержки на сервисное обслуживание возрастают на 20%.

Мы же свои планы не меняем: сейчас важно обеспечить стратегически важные отрасли оборудованием и запасными частями, а также поддерживать сервисное обслуживание, так как задержки с поставкой компонентов и вынужденные простои исчисляются десятками миллионов рублей в месяц. В горнодобывающей отрасли длинных выходных не бывает: остановка добычи на предприятиях таких крупных компаний, как: «Северсталь», АЛРОСА или «Евраз» может привести к снижению добычи сырья, остановке по цепочке металлургической индустрии, машиностроения.

Наш рынок тесно связан с глобальными изменениями цен на металлы и сырье для промышленности. Восстановление рынка будет медленным, несмотря на рост промышленного производства в Китае на 90% после снятия карантина. В такой ситуации большинство компаний добывающего сектора продолжат оптимизировать расходы и сворачивать инвестиционные программы.

Но мы готовы к такому развитию ситуации и планируем использовать эту ситуацию для роста нашей доли на российском рынке. Во-первых, мы работаем в «рублевой» зоне, поэтому сможем удерживать стабильные цены на оборудование и сервис для российских компаний. Во-вторых, короткое «логистическое плечо» позволит сократить сроки поставок оборудования по России».

Роман Скляр, управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал»:

«Юридическому бизнесу сейчас приходится тяжело: государственные органы закрыты, объём работы существенно снизился. При этом адвокаты и юристы наравне с другими участниками судопроизводства подвергают риску свое здоровье и здоровье близких, выезжая, например, на судебные заседания. Однако в случае заболевания, адвокат, в силу существующего нормативного регулирования, не может рассчитывать на получение каких-либо социальных выплат.

Многие из наших клиентов приостановили свою деятельность, а те, кто не приостановили, существенно снизили бизнес-активность в целом, а в юридическом направлении особенно. Суды временно дела не рассматривают, а многие государственные органы прекратили очный приём и рассмотрение проблем, разрешаемых в административном порядке.

Мы имеем небольшой резерв, который позволит нам сохранить штат работников в течение этого сложного периода, персонал мы сокращать в ближайшее время не планируем, однако, если стагнация, вызванная коронавирусом, будет затягиваться, нам, возможно, придётся пересмотреть это решение.

Для нас очевидно, что даже, если в мае мы сможем выйти на работу, этот месяц будет убыточным, так как первая половина мая фактически останется выходной. В отношении летних месяцев мы тоже особых иллюзий не питаем, надеемся, что к осени ситуация начнет восстанавливаться».

Андрей Петков, генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово»:

«Наш онлайн-сервис предоставляет финансовые услуги населению, мы не останавливали работу и не планируем замедляться, так как выдаем займы в удаленном формате всем, кто по разным причинам нуждается в доступных деньгах. Несмотря на всеобщие каникулы, наша команда работает в обычном режиме, часть сотрудников перешла на удаленную работу, еще часть коллектива по-прежнему трудится в офисе.

Сложившуюся ситуацию мы рассматриваем как вызов и возможность протестировать новые форматы взаимодействия внутри компании. Планов по сокращению персонала у нас нет: заработную плату выплачиваем в полном объеме и без задержек. Наш коллектив состоит из думающих профессионалов, они прекрасно понимают, что время не подходит для смены работы.

Уверен, что по окончании кризисного периода отношения между сотрудниками и руководством только укрепятся, так как во время кризиса мы поддерживаем друг друга. Несомненно, финансовую отрасль ожидает сильная встряска, компании, которые сумеют грамотно и быстро перестроиться, значительно укрепят свои позиции. В планах нашей компании не только удержаться на плаву, но и нарастить объемы бизнеса. Мы будем тщательно анализировать все принятые меры и оценивать их эффективность, определяя наиболее перспективные пути развития».

Антон Арканников, руководитель сети пекарен «Брецель»:

«Наша сеть производит хлеб на заквасках и «здоровую» выпечку. Сегодня в «Брецель» входят 8 пекарен собственной сети, 2 из них находятся в Москве, в России 36 пекарен открыты по франшизе.

В Москве одну из пекарен пришлось закрыть. Арендодатель не пошёл на уступки и решил не снижать стоимость арендной ставки.

Вторая пекарня работает на вынос и по доставке. Здесь пришлось кардинально сократить персонал, остались самые необходимые люди.

В Санкт-Петербурге нашему франчайзи пришлось закрыться по настоянию проверяющих органов. Франчайзи в Новосибирске принял также решение приостановить деятельность из-за убытков и резкого падения спроса. В Самаре, Ростове пекарни открыты. Живой трафик снизился пока вполовину. В Волгограде все пекарни открыты.

Мы на 30% сократили заработную плату. Некоторая часть персонала приняла эту новость с пониманием, другая — без. Мы пытаемся донести до наших работников — всё, что мы зарабатываем, прежде всего идёт на оплату их труда. Пока все работают, желающих рассчитаться нет. Более того, персонал стал ответственнее подходить к работе.

Мы стараемся откликаться на изменение спроса: стали больше печь хлеба и уменьшили количество мелкоштучной выпечки, кондитерских изделий. По-прежнему делаем полуфабрикаты, на них планируем сделать ставку в апреле и активно продвигать через доставку.

Сейчас мы пытаемся приобщить наших клиентов к заказу с доставкой на дом. Денег на масштабную таргетированную рекламу нет. Да и рассчитываем мы прежде всего на наших постоянных клиентов. Поэтому обходимся рекламой в одной из соцсетей и продвижением через собственный аккаунт.

Пока процент желающих отдельно заказать хлеб и выпечку катастрофически мало. Хотя мы отличаемся от обычных пекарен форматом — магазин-пекарня. Мы изготавливаем домашние полуфабрикаты, у нас есть качественная молочная продукция, колбасные изделия от местных производителей. Но всё равно ассортимент не сопоставим с супермаркетами, тут одна надежда на наших верных клиентов.

В Москве, Питере люди чаще заказывают доставку. Для них — это привычный механизм. В регионах с доставкой только знакомятся. И будут ли заказывать нашу продукцию — большой вопрос. Прежде всего потому, что с каждым карантинным днём доходы населения падают. А это скажется на спросе, в том числе на ассортименте наших пекарен. По большому счёту, закрыться — это самый простой выход из сегодняшней ситуации. Но пока к нам приходят за привычной булочкой ржаного или бородинского наши дорогие клиенты, пусть и в половину меньше. Так что мы решили держаться».

Денис Гураль, директор операционного управления логистической группы компаний AsstrA:

«Бесперебойная логистика чрезвычайно важна в текущей ситуации, так как, например, в аптеки необходимо доставлять лекарства, антисептики, маски, перчатки, а на полки магазинов – продукты питания и товары первой необходимости. Так что бизнес-процессы нашей компании функционируют в полном объеме.

Всего в группе компаний AsstrA свыше 1,1 тыс. сотрудников, которые работают в 21 стране. Большинство из них выполняет обязанности в удаленном доступе, в исключительных случаях в ряде офисов организовано дежурство. На данный момент в компании не планируется сокращений. В зависимости от ситуации в некоторых офисах сотрудники уходят в плановые отпуска или берут отгулы за свой счет.

Несмотря на всю сложность ситуации, мы в будущее смотрим с оптимизмом: на логистику спрос будет всегда, ведь товары первой необходимости нужны потребителям. Более того, в третьем квартале мы ожидаем увеличение объемов перевозок за счет отложенного спроса. Подобные ситуации – это уникальная возможность проверить менеджмент на прочность, оценить уровень процессов, улучшить качество сервиса».