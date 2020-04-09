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ФЕСТИВАЛЬ «БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» - 2020 ПЕРЕНОСИТСЯ на 2021 год

Москва, 09.04.2020
Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.
  • ФЕСТИВАЛЬ «БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» - 2020 ПЕРЕНОСИТСЯ на 2021 год

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на Исторической сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы – общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире.  В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры», а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО.

В 2002 году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России».

В 2009 году Программа «Бенуа де ла Данс» получила патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

За 28 лет своего существования Приз «Бенуа де ла Данс» вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году Программа вернулась на Историческую сцену Большого театра России, а в 2004 году стала Фестивалем мирового балета.

С 2004 года Фестиваль проходит при неизменной поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

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