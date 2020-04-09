Индекс Мосбиржи выше 2700 пунктов

Российский рынок акций в ожидании подробностей встречи по сделке ОПЕК+ сохраняет положительную динамику. Хорошо торгуются акции нефтяных компаний, а индексы обновляют месячные максимумы.

К концу сессии в четверг впервые с 6 марта индекс Мосбиржи поднялся на +1,19% до 2701,77 пунктов, а индекс РТС вырос сразу на +3,67% до 1155,49 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:37 мск стоила 34,09 долларов за баррель (+3,81%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 73,67 рублей за доллар.

Заключение сделки о поставке партии вагонов-цистерн «ЕвроХиму» хорошо сказалось на акциях «Объединенной вагонной компании» (ОВК), которые вышли в лидеры роста к концу сессии торгов в четверг (+5,99%). Увеличение добычи газа по итогам первого квартала на 2,2% вызвало интерес к акциям «Новатэка» (+1,82%).

Росли акции «Башнефти» (обыкновенные +5,43%, «префы» +4,30%), «Роснефти» (+3,37%), «Татнефти» («префы» +2,99%). Котировки «Сургутнефтегаза» показывали разнонаправленную динамику (обыкновенные +1,75%, «префы» -1,15%), а привилегированные акции «Транснефти» упали (-1,08%). Акции компании «АЛРОСА» отыграли падение случившееся накануне (+2,67%). Хорошо торговались акции ВТБ (+4%) на фоне запуска услугу дистанционного открытия счета с помощью биометрии.

В минусе оказались акции «Яндекса» (-1,66%), МТС (-1,08%), «Газпрома» (-0,13%) «Ростелекома» (-0,70%).