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Премьера Италии оскорбили «инсинуации в адрес Путина»

Москва, 09.04.2020

Помощь, которую Россия предложила Италии в связи со сложной ситуацией с коронавирусом, не связана с какими-либо условиями, заявил премьер Италии Джузеппе Конте в интервью BBC News.

«Меня глубоко обижает эта самая настоящая инсинуация. Это оскорбление в адрес итальянского правительства, а также в адрес Владимира Путина», - сообщил Конте в ходе беседы.

Он уверен, что российских лидер никогда не помышлял использовать помощь республике в качестве политического рычага давления.

Высказывание прозвучало в ответ на вопрос журналистов об условиях России, которые та выдвинула в обмен на помощь Италии в ситуации распространения коронавируса в республике. В частности Конте отметил, что наиболее в итальянской прессе встречается версия, что помощь была предоставлена в обмен на снятие санкций.

Коронавирус в Италии

Напомним, Россия направила на помощь республике, в которой сложилась сложная ситуация в связи с распространением коронавируса, восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, также в страну было направлена техника,  оборудование для диагностики и дезинфекции, лаборатория войск РХБЗ.

На 9 апреля в Италии насчитывается почти 140 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.

Онлайн карта распространения коронавируса в Италии опубликована здесь

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