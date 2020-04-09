Курс доллара: рубль пробил важный уровень

Накануне курс рубля укрепился к доллару и евро на ожиданиях встречи стран-членов ОПЕК+, которая состоится сегодня в формате телеконференции.



Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 75,47 руб. Это на 19,75 коп. дешевле чем на закрытии вторника.



Курс евро к этому времени составлял 82,01 руб. Таким образом, за сутки единая валюта ЕС просела к рублю на 29,25 коп.

К закрытию торгов среды рубль преодолел важную отметку 75 руб. за доллар - 74,97 руб. На этом уровне российсская валюта торговалась последний раз 17 марта 2020 года. Многие аналитики называли эту отметку нижней границей коридора 75-80 руб., в котором колебался курс российской валюты в последнее время.

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Российская валюта росла весь вчерашний день на ожиданиях решения картеля и стран, не входящих в него, относительно перспектив снижения добычи нефти. Трейдеры надеются на то, что Москва и Эр-Рияд подпишут важное соглашение о нефтедобычи. Это будет означать окончание ценовой войны, создавшей избыток предложения на рынке «чёрного золота» в условиях резкого падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, рынки ждут позитивных сигналов и от внеочередной встречи министров энергетики стран G20, которая также будет проходить удалённо и запланирована на пятницу.

При этом в среду курс рубля вырос даже несмотря на то, что вечером нефтяные котировки немного упали в цене сразу после публикации доклада Минэнерго штатов, показавшего рост запасов нефти в США.

В частности, на торгах Лондонской биржи июньские контракты сорта Brent торговались по 32,21 долл. за бочку. При этом вчера днём в ходе торгов они росли в цене более чем на 3%. В свою очередь майские фьючерсы марки WTI на торгах Нью-Йоркской биржи по данным на 19:00 мск выросли в цене на до 24,34 (+3,22%) за баррель. В ходе дневных торгов контракт дорожал более чем на 6%.



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Как считает Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари», сейчас всё внимание инвесторов обращено к сегодняшней встрече ОПЕК+. По её мнению, рынки уверены, что соглашение о сокращении добычи нефти будет подписано. Поэтому никакие другие новости трейдеров пока не интересуют, в том числе и очень сложная ситуация в мировой экономике из-за пандемии COVID-19

«Это пока ушло на второй план, – подчеркнула Бодрова. – И понятно, почему. Слишком уж высоки ставки. Тут есть всего два варианта: либо соглашения не будет и тогда баррель обрушится вниз к отметке в 17 долл. за бочку. Либо Brent поднимется выше 35 долл. за баррель, если договориться всё-таки получится».

При этом, как пояснила эксперт, ключевые фигуры на встрече не только РФ и Саудовская Аравия, но и США, а также некоторые другие страны, примкнувшие к картелю.

«Перетянуть их на сторону большинства будет довольно просто. Так что пока не могу сказать, состоится ли договор. В любом случае сырьевая волатильность к завершению пока не подошла. Доллар вчера вечером торговался в районе 75,50 руб., то немного повышаясь, то чуть-чуть снижаясь. Однако основные движения причём в обеих валютных парах надо ждать сегодня. И естественно, всё зависит от встречи ОПЕК+. Сейчас же никаких прогнозов не будет. Повторю есть два варианта. Ждём итогов встречи, после завершения которой станут понятны перспективы курса рубля», – заявила Бодрова.

Андрей Кочетков из «Открытия Брокер» также уверен, что о возможном курсе рубля, как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективу можно будет говорить только после того, как станут известны итоги встречи ОПЕК+. При этом он напомнил, что вчера национальная валюта укрепилась, но не так сильно, как хотелось бы из-за того, что курс рубля сдерживала относительно дешёвая нефть.

«Но всё равно на мировых площадках возвращаются аппетиты к рисковым активам. А рубль в отличие от большинства валют мира обладает реальной доходностью и стабильным госбюджетом, а также низкой долговой нагрузкой государства. Поэтому у рубля есть неоспоримые преимущества. Но если сделка сегодня не состоится, то об этих преимуществах придётся сразу забыть. А вот при подписании соглашения «чёрное золото» будет торговаться ближе к заложенной в бюджет цене, естественно существенно вырастет и рубль. Но пока об этом говорить рано», – резюмировал Кочетков.

Солидарен со своими коллегами и Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург», который подчеркнул, что определяющим для курса рубля станет встреча ОПЕК+.

«При позитивном сценарии саммита, рубль продолжит укрепляться. Хотя есть одно «но». Учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению добычи нефти, сохраняются очень высокие риски - фактические параметры соглашения могут очень разочаровать инвесторов. Это моментально вернёт нефть к уровню в 30 долл. за баррель, а курс доллара к 78,00-79,00 руб.», – предположил он.