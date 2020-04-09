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Экономисты оценили возможные потери мировой экономики из-за коронавируса

Москва, 09.04.2020
#Мировая экономика
#Коронавирус
#Экономика
  • Экономисты оценили возможные потери мировой экономики из-за коронавируса

AP/TASS

Экономисты крупнейших банков с Уолл стрит сходятся во мнении, что глобальная экономика в течение двух следующих лет не досчитается более 5 трлн долларов. Коронавирус COVID-19 отнимет у планеты столько средств, сколько производит в год третья экономика мира – Япония.

Планета стремительно погружается в глубокую рецессию. Она обещает быть недолгой, но для того, чтобы восстановиться, экономикам потребуется значительное время. Несмотря на беспрецедентные программы поддержки, исчисляемые триллионами долларов, ВВП планеты не вернется к докризисному уровню раньше 2022 года.

Экономисты JPMorgan Chase & Co., к примеру, считают, что глобальная экономика не досчитается к концу следующего года 5,5 трлн долларов или почти 8% ВВП планеты. Цена эпидемии коронавируса для развитых экономик будет сопоставима с убытками после рецессий 2008-9 и 1974-75 годов.

По мнению экономистов Morgan Stanley, развитые рынки вернутся к довирусному уровню лишь в третьем квартале 2021 года. В Deutsche Bank AG считают, что последствия пандемии нанесут только экономикам США и Евросоюза к концу 2021 г. ущерб на 1 трлн долларов.

Всемирная торговая организация (ВТО) обращает внимание на то, что пандемия спровоцирует коллапс мировой торговли, масштабы которого превысят все, что было после Второй мировой войны. МВФ на следующей неделе опубликует свой прогноз. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, что он будет очень мрачный.

Следует помнить и то, что голые цифры не раскрывают той гигантской цены, которую будет вынуждено заплатить за нынешний кризис человечество. Счет жертвам эпидемии идет уже на сотни тысяч. Компании теряют прибыль, многим придется закрыться. Без работы останутся многие миллионы человек. По данным Международной организации труда (ILO) работу в результате пандемии рискует потерять более одного миллиарда человек.

«Да, конечно, все это будет иметь временный характер,- соглашается директор Blackstone Group Inc. Стив Шварцман,- но ситуация будет давить на все».

Правительствам разных стран обязательно придется сотрудничать и координировать усилия. Банк международных расчетов (BIS) предупредил, что разрозненные усилия могут спровоцировать вторую волну пандемии, после которой ВВП планеты не досчитается уже 12% от уровня конца 2020 года.

Без скоординированных усилий развивающиеся рынки будут восстанавливаться очень долго, уверен глава отдела исследований State Street Global Advisors Амлан Рой. Он говорит, что если каждая страна будет действовать в одиночку, то восстановление растянется как минимум на 5-10 лет.

Последствия пандемии COVID-19 при всех сценариях развития событий будут ощущаться еще очень долго. Согласно исследованию экономистов университета Калифорнии, речь идет о не о годах, а о десятилетиях.

Главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг отмечает, что власти скорее всего будут вынуждены сохранять очень серьезные ограничения на путешествия и поездки до 2021 года, чтобы исключить возможность возврата коронавируса. В то же самое время очевидно, что расходы на восстановление окажутся значительно больше, чем считалось ранее. Это значит, что человечеству придется запасаться терпением и смириться с потерей триллионов долларов.

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