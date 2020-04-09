МКБ направит средства на борьбу с коронавирусом

Московский кредитный банк (МКБ) выделит средства на борьбу с коронавирусом в рамках инициативы «Поможем вместе». Сумма пожертвований будет определена в ближайшее время.

Как отметили в банке, МКБ прорабатывает разные варианты помощи тем, кто болен, и медицинскому персоналу.

Инициатором эстафеты «Поможем вместе» стал «Экспобанк». Команда банка призвала участников рынка объединиться и помочь тем, кому сейчас тяжело. Сам «Экспобанк» намерен закупить аппараты для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), предоставить маски, антисептики и перчатки для инфекционных больниц в Новосибирске и Курсе, а также оплатит проезд медицинского персонала в общественном транспорте и такси.

К эстафете также присоединились АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Кредит Европа Банк (Россия)», АО «Джей энд Ти Банк», ПАО «СДМ-Банк», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

МКБ принял эстафету от Экспобанка, который призвал участников рынка объединиться и помочь тем, кому сейчас тяжело.