Вход/Регистрация Подписка

МКБ направит средства на борьбу с коронавирусом

Москва, 09.04.2020

Московский кредитный банк (МКБ) выделит средства на борьбу с коронавирусом в рамках инициативы «Поможем вместе». Сумма пожертвований будет определена в ближайшее время.

Как отметили в банке, МКБ прорабатывает разные варианты помощи тем, кто болен, и медицинскому персоналу.

Инициатором эстафеты «Поможем вместе» стал «Экспобанк». Команда банка призвала участников рынка объединиться и помочь тем, кому сейчас тяжело. Сам «Экспобанк» намерен закупить аппараты для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), предоставить маски, антисептики и перчатки для инфекционных больниц в Новосибирске и Курсе, а также оплатит проезд медицинского персонала в общественном транспорте и такси.

К эстафете также присоединились АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Кредит Европа Банк (Россия)», АО «Джей энд Ти Банк», ПАО «СДМ-Банк», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

МКБ принял эстафету от Экспобанка, который призвал участников рынка объединиться и помочь тем, кому сейчас тяжело.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. ОПЕК+ растет в цене
    Дональд Трамп заявил о новых переговорах между РФ и Саудовской Аравии по возможной сделке по сокращению добычи нефти. Но главные участники ОПЕК+ готовы пойти на это только вместе со странами «большой двадцатки». Эксперты видят в перспективе возможность расширения нефтяного картеля
  2. Акции растут на «удаленке»
    На 585% вырос трафик на платформе проведения видеоконференций от компании Zoom Video за последний месяц из-за массового перехода на дистанционную работу. Соответственно, увеличились продажи, а акции компании взлетели на 145% при том, что S&P 500 упал на 20%
  3. Правила перехода: как не выйти за рамки самоизоляции?
    Почему пока почти не штрафуют и когда начнут, можно ли ездить на машине и кому, и что такое семья в новых условиях
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама