9 апреля цены на нефть растут в ожидании новостей с заседания ОПЕК+, передает «Интерфакс».



Участники рынка ожидают уменьшения объемов добычи.

Цены на нефть онлайн посмотрите здесь



По состоянию на 7:54 по московскому времени цена фьючерсов на нефть на июнь североморской марки Brent выросла на 0,7%, составив $ 33,07 за баррель, майские фьючерсы на нефть WTI дорожали на 2,95% и составляют $25,83.

К настоящему моменту Дональд Трамп отказался комментировать предстоящие решения по сокращению добычи нефти с ОПЕК+

Сегодня организация ОПЕК+ планирует обсудить возможное уменьшение объемов добычи нефти, в целях стабилизации ситуации на рынке после развала предыдущего соглашения в начале марта.

После сообщений о готовности России участвовать в сделке оптимизм участников рынка значительно вырос, отметили специалисты. Ожидается, что организация может утвердить сокращения от десяти до 15 миллионов баррелей в сутки. Россия готова участвовать в новой сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче альянса готова снизить разработку примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Итоговое решение по объемам сокращения добычи "черного золота" будет приниматься после заседания министров энергетики «большой двадцатки», передает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем сокращении поставок сырья и поддержке рынка в условиях коронавируса, что привело к прекращению сделки.